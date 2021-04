Basketbalisté Utahu překonali rekord NBA v počtu nastřílených trojek za poločas

New York - Basketbalisté nejlepšího týmu NBA Utahu překonali rekord v počtu nastřílených trojek za poločas. Orlandu jich dali osmnáct, deklasovali ho 137:91 a mají deváté vítězství za sebou. Na domácí palubovce hráči Jazz neprohráli už 22 utkání v řadě, čímž dál vylepšují klubové maximum.

Utah začal skvostně. V první části nastřílel 38 bodů, ve druhé 40 a už v poločase vedl nad Magic 78:40. Ještě před odchodem do kabin stihli svěřenci kouče Quina Snydera trefit rekordních 18 trojek. Na konci zápasu měli úspěšných tříbodových košů 26, za klubovým maximem zaostali o dva a za maximem NBA o tři trojky.

"Byl to jeden z těch večerů, kdy jsme hráli opravdu dobře, tak, jak bych si představoval," řekl kouč ligového lídra s bilancí 38 výher a 11 porážek. "Hrají dobře jako nikdo jiný v soutěži. Nebyli jsme na to připraveni. Začali zostra a my nenašli ve své hře moc odpovědí na jejich výkon," přidal trenér Orlanda Steve Clifford.

Donovan Mitchell zaznamenal šest trojek ze sedmi už v první půli a s 22 body byl nejlepším střelcem utkání. Všech 13 hráčů Jazz se dostalo na palubovku, nikdo neodehrál víc než 26 minut a každý dal minimálně tři body.

"Soupeř v obraně vypomáhal po cloně, což je pochopitelné, když máme v týmu Rudyho Goberta na pivotu. Já se toho jen snažil využít a hledat volné spoluhráče. A ti dávali. Proměňovat, to se nám fakt dařilo," liboval si Mitchell.

Po 17 bodech měli na kontě chorvatský křídelník Bojan Bogdanovič, autor čtyř trojek ze šesti, a také Australan Joe Ingles, jenž proměnil ze sedmi trojek pět. Kvůli zranění chyběl Utahu ústřední rozehrávač Mike Conley. Naopak Orlando mělo k dispozici jen osm hráčů do rotace, šest z nich se postaralo o dvouciferný počet bodů. Nejvíc 19 jich nasbíral pivot Wendell Carter. Magic trefili jen dvě trojky z 23 pokusů, o jednu se postaral bývalý nymburský rozehrávač Chasson Randle.

Po zranění se v sobotu vrátil na palubovky jeden z kandidátů na cenu pro nejužitečnějšího hráče Joel Embiid. Kamerunský pivot 24 body a osmi doskoky přispěl Philadelphii k triumfu 122:113 nad Minnesotou. V dresu Timberwolves se blýskl 39 body, 14 doskoky a pěti asistencemi centr Karl-Anthony Towns.

Rozehrávač Jrue Holiday předvedl při absenci Řeka Janise Adetokunba sezonní maximum 33 bodů a přidal 11 asistencí při výhře Milwaukee v hale Sacramenta 129:128. Miami vyhrálo počtvrté za sebou, když si poradilo s Clevelandem 115:101. Pivot Bam Adebayo zapsal 18 bodů a 11 doskoků. Duncan Robinson dal šest trojek a dosáhl na 18 bodů.

Až prodloužení rozhodlo o výhře Indiany v San Antoniu 139:133. Domácím nebylo nic platných 25 bodů DeMara DeRozana. Pacers táhl Caris LeVert s 26 body a devíti asistencemi.

Výsledky NBA

Detroit - New York 81:125, Miami - Cleveland 115:101, Philadelphia - Minnesota 122:113, Portland - Oklahoma City 133:85, Sacramento - Milwaukee 128:129, San Antonio - Indiana 133:139 po prodl., Utah - Orlando 137:91, Washington - Dallas 87:109.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 49 34 15 69,4 Brooklyn 49 34 15 69,4 3. New York 50 25 25 50,0 4. Boston 49 24 25 49,0 5. Toronto 49 19 30 38,8

Centrální divize:

1. Milwaukee 49 32 17 65,3 2. Indiana 48 22 26 45,8 3. Chicago 47 19 28 40,4 4. Cleveland 49 17 32 34,7 5. Detroit 49 14 35 28,6

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 48 25 23 52,1 2. Miami 50 26 24 52,0 3. Atlanta 49 25 24 51,0 4. Washington 48 17 31 35,4 5. Orlando 49 17 32 34,7

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 48 27 21 56,3 2. San Antonio 47 24 23 51,1 3. Memphis 46 23 23 50,0 4. New Orleans 48 21 27 43,8 5. Houston 48 13 35 27,1

Severozápadní divize:

1. Utah 49 38 11 77,6 2. Denver 48 30 18 62,5 3. Portland 49 30 19 61,2 4. Oklahoma City 49 20 29 40,8 5. Minnesota 50 12 38 24,0

Pacifická divize:

1. Phoenix 48 34 14 70,8 2. LA Clippers 50 32 18 64,0 3. LA Lakers 49 31 18 63,3 4. Golden State 49 23 26 46,9 5. Sacramento 50 22 28 44,0