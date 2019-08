Basketbalisté USA budou na MS útočit na zlatý hattrick i rekord

Šanghaj - Na zlatý hattrick i historický rekord v počtu triumfů budou útočit na mistrovství světa v Číně basketbalisté Spojených států amerických. Ti nemají v kádru největší hvězdy z NBA, přesto zůstávají hlavními favority. Za obhajobou vykročí nedělním zápasem proti české reprezentaci, která v éře samostatnosti startuje mezi elitou poprvé; naposledy se na MS představilo bývalé Československo před 37 lety.

Američané, kteří mají na kontě pět triumfů z dosavadních 17 šampionátů stejně jako bývalá Jugoslávie, v přípravě na šampionát přišli v Austrálii o rekordní sérii 78 vítězství. Ta trvala od porážky v semifinále MS v roce 2006 s Řeckem.

Hvězdy jako LeBron James nebo Stephen Curry účast už dopředu odřekly a k nim se přidala další řada omluvenek, mezi nimi například Anthony Davis, James Harden či Damian Lillard. Mezi hlavní tahouny týmu Gregga Popoviche patří letní posila Bostonu z Charlotte Kemba Walker, trojnásobný účastník Utkání hvězd NBA.

"Je to pro nás příležitost, která se naskytne jednou za život. Myslím, že je řada z nás šťastná, že se tito hráči omluvili. Je to pro nás šance se dostat na takto velkou akci a ukázat svůj talent," řekl na začátku kempu USA v Las Vegas Walker, který má za sebou nejlepší sezonu v kariéře s průměrem 25,6 bodu, 5,9 asistence a 4,4 doskoku na zápas.

Stříbro obhajují Srbové a bronz Francie. "Myslím, že nejtěžší to budou mít Američané asi se Srbskem a Řeckem. Litva také umí hrát velké turnaje, třeba před EuroBasketem 2015 by mě nenapadlo, že se dostane až do finále. Dál tam budou Austrálie nebo Kanada, i když jí chybějí největší jména. A nemůžu zapomenout ani na Španělsko. Těch týmů je víc a o to zajímavější to bude pro fanoušky," vyjmenoval kandidáty na nejvyšší pozice Tomáš Satoranský, hvězda českého týmu.

Čína hostí mistrovství světa premiérově a poprvé se turnaje zúčastní 32 týmů místo dosavadních 24. Během šestnácti dnů se odehraje 92 zápasů v osmi městech - Pekingu, Šanghaji, Wu-chanu, Kuang-čou, Fo-šanu, Nankingu, Šen-čenu a Tung-kuanu. Ze základních skupin postoupí vždy dva celky do bojů v dalších opět čtyřčlenných skupinách o čtvrtfinále, kam se jim přenese výsledek s dalším postupujícím sokem. Turnaj vyvrcholí finálovým duelem v neděli 15. září od 14:00.

Bojovat se bude nejen o medaile, ale i o olympijské hry 2020 v Tokiu. Tam už má jistou účast Japonsko a přidá se dalších sedm zemí - po dvou z Ameriky a Evropy a po jedné z Afriky, Asie a Oceánie. Vedle nich si ještě dalších šestnáct vybojuje účast v olympijské kvalifikaci. Proto budou pro celky ze třetích a čtvrtých pozic důležité i duely o 17. až 32. místo.

"Jsem rád, že máme na mistrovství furt o co hrát. Olympiáda, to už jsem říkával často, je jeden z mých největších cílů sportovní kariéry. To by bylo super. Už jednou jsme si to zahráli, nepotkalo nás to v té nejoptimálnější formě, takže by bylo skvělé o to hrát," dodal Satoranský.

Složení základních skupin mistrovství světa basketbalistů v Číně:

Skupina A (Peking): Pobřeží slonoviny, Polsko, Venezuela, Čína.

Skupina B (Wu-chan): Rusko, Argentina, Korea, Nigérie.

Skupina C (Kuang-čou): Španělsko, Írán, Portoriko, Tunisko.

Skupina D (Fo-šan): Angola, Filipíny, Itálie, Srbsko.

Skupina E (Šanghaj): Turecko, ČR, USA, Japonsko.

Skupina F (Nanking): Řecko, Nový Zéland, Brazílie, Černá Hora.

Skupina G (Šen-čen): Dominikánská republika, Německo, Francie, Jordánsko.

Skupina H (Tung-kuan): Kanada, Senegal, Litva, Austrálie.