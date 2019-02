New York - Basketbalistům Toronta skončila v NBA série sedmi vítězství. Jediný kanadský celek v soutěži v neděli nastoupil bez odpočívajícího Kawhiho Leonarda a podlehl doma Orlandu 98:113. Hosty táhl bývalý torontský hráč Terrence Ross, který se jakožto náhradník postaral o 28 bodů. V tabulce Východní konference zůstali Raptors po první porážce od 31. ledna druzí, vítězný floridský celek je nadále těsně za postupovými pozicemi do play off devátý.

Osmadvacetiletý Ross, jenž v minulosti strávil v Torontu čtyři a půl sezony, trefil devět z 21 pokusů z pole, z toho proměnil tři trojky. Devíti doskoky navíc vyrovnal své sezonní maximum.

"Hrál fakt skvěle," vyzdvihl Rosse pivot Nikola Vučevič, účastník Utkání hvězd. "Pokud dává tolik bodů, je to pro nás velká výhoda," dodal Černohorec, který Rossovi sekundoval s 23 body a 12 doskoky. "Myslím, že jsme je tvrdou hrou zaskočili," uvedl kouč hostů Steve Clifford.

"Za celý zápas jsme se nedokázali dostat do rytmu," uznal torontský trenér Nick Nurse. "Proměnili několik důležitých těžkých střel, vždycky ve chvíli, kdy jsme začali dotahovat a mysleli si, že bychom to ještě mohli otočit," dodal. Jeho týmu nepomohlo ani 19 bodů a deset asistencí Kylea Lowryho.

To druhý tým tabulky Západní konference Denver potvrdil roli favorita a vyhrál nad Los Angeles Clippers 123:96. Hvězdu Nuggets pivota Nikolu Jokiče, autora 22 bodů a 16 doskoků, který si po dvou minutách druhé půle šel po čtvrtém faulu na delší dobu sednout na lavičku, zastoupil Paul Millsap s 21 body a 16 doskoky.

"Nešlo jen o body. Věděl jsem, že musím tým stejně jako Nikola táhnout. Cítil jsem se dobře. Ta pauza (pro Utkání hvězd) se mi opravdu hodila," přiznal čtyřiatřicetiletý Millsap. Lou Williams vedl hosty s 24 body, Clippers ale ztratili 22 míčů a nedali 12 trestných hodů.

Sérii 18 domácích porážek ukončili newyorští Knicks, kteří si poradili se San Antoniem 130:118. Fanoušci slavného celku se tak v Madison Square Garden mohli radovat z vítězství poprvé od 1. prosince.

Damyean Dotson proměnil za vítěze osm trojek a dostal se na 27 bodů. Spurs se mohli spolehnout na DeMara DeRozana, který se postaral o 32 bodů, zato LaMarcus Aldridge se potýkal s fauly a dal jen 18 bodů.

Výsledky NBA:

Denver - LA Clippers 123:96, New York - San Antonio 130:118, Toronto - Orlando 98:113.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 61 44 17 72,1 2. Philadelphia 60 38 22 63,3 3. Boston 60 37 23 61,7 4. Brooklyn 61 31 30 50,8 5. New York 60 12 48 20,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 59 45 14 76,3 2. Indiana 60 40 20 66,7 3. Detroit 58 28 30 48,3 4. Chicago 60 16 44 26,7 5. Cleveland 60 14 46 23,3

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 59 28 31 47,5 2. Orlando 61 28 33 45,9 3. Miami 58 26 32 44,8 4. Washington 60 24 36 40,0 5. Atlanta 60 20 40 33,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 59 34 25 57,6 2. San Antonio 61 33 28 54,1 3. New Orleans 61 27 34 44,3 4. Dallas 59 26 33 44,1 5. Memphis 61 23 38 37,7

Severozápadní divize:

1. Denver 59 41 18 69,5 2. Oklahoma City 59 38 21 64,4 3. Portland 59 36 23 61,0 4. Utah 59 33 26 55,9 5. Minnesota 59 28 31 47,5

Pacifická divize:

1. Golden State 59 42 17 71,2 2. LA Clippers 61 33 28 54,1 3. Sacramento 59 31 28 52,5 4. LA Lakers 59 29 30 49,2 5. Phoenix 61 11 50 18,0