Basketbalisté si poradili s Turky a na MS si zahrají v osmifinále

Šanghaj - Čeští basketbalisté při premiérové účasti na mistrovství světa v Číně postoupili do osmifinále, v závěrečném utkání základní skupiny porazili Turecko 91:76. Výběr trenéra Ronena Ginzburga si navíc zajistil účast v kvalifikaci o postup na olympijské hry.

Nejlepším střelcem českého týmu byl dnes Vojtěch Hruban s 18 body, ale velkou zásluhu na vítězství měli i pivoti Ondřej Balvín s Patrikem Audou. Balvín zaznamenal za 17 bodů a 11 doskoků double double, ke kterému měl blízko i Auda s bilancí 16 bodů a devíti doskoků.

Reprezentaci nyní čeká stěhování do Šen-čenu, kde se bude hrát osmifinálová skupina. Český tým do ní postoupil z druhého místa tabulky, z prvního prošli obhájci titulu Američané. Ve skupině K už je také Brazílie a dalším týmem bude Nový Zéland, nebo Řecko s nejužitečnějším hráčem NBA Janisem Adetokunbem. První zápasy jsou na programu v sobotu, kdy čeští basketbalisté vyzvou Brazilce. Do čtvrtfinále postoupí první dva celky tabulky. Turky čekají boje o 17. až 32. místo.

Český tým se po trochu nervózním začátku rychle oklepal, od stavu 6:11 měl zápas prakticky až do konce pod kontrolou. První čtvrtinu vyhrál 22:16. Ve druhém dějství sice Turci ještě o bod vedli, ale přesná střelba a výrazná převaha na doskoku vynesla české reprezentaci až devítibodový náskok. O přestávce šla do kabin za stavu 43:35.

Po pauze Turci výrazně přidali a během dvou minut dokázali osmibodové manko z prvního poločasu vymazat. Národní tým to ale nesrazilo, po oddechovém čase dokázal nástup soupeře zachytit a postupně si ve třetí čtvrtině vypracoval až jedenáctibodový náskok.

Do závěrečného dějství nakonec Češi vstupovali za stavu 66:60. Turci sice po dvou trojkách dvakrát snížili na tříbodový rozdíl, ale poprvé dokázal rovněž trojkou zareagovat Bohačík a podruhé Hruban. Oba celky poté dohrávaly s pěti fauly a i když z následných trestných hodů Turci snížili na 74:80, Češi drama nepřipustili.

Reprezentace si připsala historický úspěch. Na šampionátu startuje v samostatné historii poprvé, v předchozích zápasech podlehla obhájcům titulu Američanům 67:88 a porazila Japonce 89:76. Naposledy se národní tým představil na mistrovství ještě jako Československo v roce 1982. Turnaje se zúčastnil celkem čtyřikrát a dvakrát skončil desátý, jednou devátý a maximem je šesté místo z roku 1970.

Skupina E (Šanghaj):

ČR - Turecko 91:76 (22:16, 43:35, 66:60)

Sestava ČR: Hruban 18, Balvín 17, Bohačík 15, Satoranský 11, Kříž 2 - Auda 16, Schilb 8, Peterka, Pumprla oba 2, Palyza, Šiřina, Vyoral všichni 0.

Nejvíce bodů Turecka: Osman 24, Korkmaz 16, Mahmatoglu 14.

Fauly: 19:20. Trestné hody: 19/12 - 22/19. Trojky: 7:11. Doskoky: 41:26.

14:30 USA - Japonsko.

Tabulka:

1. ČR 3 2 1 247:240 5 2. USA 2 2 0 181:159 4 3. Turecko 3 1 2 254:251 4 4. Japonsko 2 0 2 143:175 2