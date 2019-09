Basketbalisté si poradili s Turky a na MS si zahrají v osmifinále

Šanghaj - Čeští basketbalisté při premiérové účasti na mistrovství světa v Číně postoupili do osmifinále, v závěrečném utkání základní skupiny porazili Turecko 91:76. Výběr trenéra Ronena Ginzburga si navíc zajistil účast v kvalifikaci o postup na olympijské hry.

Nejlepším střelcem českého týmu byl dnes Vojtěch Hruban s 18 body, ale velkou zásluhu na vítězství měli i pivoti Ondřej Balvín s Patrikem Audou. Balvín zaznamenal za 17 bodů a 11 doskoků double double, ke kterému měl blízko i Auda s bilancí 16 bodů a devíti doskoků.

"Absolutně velká spokojenost. První poločas mi úplně nevycházel, ale když mi kluci ve druhé půli nahodili pár míčů na koš, tak jsem se chytnul a sebevědomí šlo nahoru. Nedával jsem šestky, to bylo zklamání. Ale tím jak mi kluci pomáhali a já jim, věřím, že obě strany jsou spokojené," prohlásil nejužitečnější český hráč zápasu Balvín.

Reprezentaci nyní čeká stěhování do Šen-čenu, kde se bude hrát osmifinálová skupina. Český tým do ní postoupil z druhého místa tabulky, z prvního prošli obhájci titulu Američané. Ve skupině K je také Brazílie a Řecko s nejužitečnějším hráčem NBA Janisem Adetokunbem. První zápasy jsou na programu v sobotu, kdy čeští basketbalisté vyzvou Brazilce. V pondělí je čeká Řecko. Do čtvrtfinále postoupí první dva celky tabulky. Turky čekají boje o 17. až 32. místo.

Český tým se po trochu nervózním začátku rychle oklepal, od stavu 6:11 měl zápas prakticky až do konce pod kontrolou. První čtvrtinu vyhrál 22:16. Ve druhém dějství sice Turci ještě o bod vedli, ale přesná střelba a výrazná převaha na doskoku vynesla české reprezentaci až devítibodový náskok. O přestávce šla do kabin za stavu 43:35.

Po pauze Turci výrazně přidali a během dvou minut dokázali osmibodové manko z prvního poločasu vymazat. Národní tým to ale nesrazilo, po oddechovém čase dokázal nástup soupeře zachytit a postupně si ve třetí čtvrtině vypracoval až jedenáctibodový náskok.

Do závěrečného dějství nakonec Češi vstupovali za stavu 66:60. Turci sice po dvou trojkách dvakrát snížili na tříbodový rozdíl, ale poprvé dokázal rovněž trojkou zareagovat Bohačík a podruhé Hruban. Oba celky poté dohrávaly s pěti fauly a i když z následných trestných hodů Turci snížili na 74:80, Češi drama nepřipustili.

Za Turky dal 24 bodů Cedi Osman z Clevelandu, 16 bodů zaznamenal Furkan Korkmaz z Philadelphie, ale Ersan Ilyasova z Milwaukee si připsal jen šest bodů. "Nechci dávat veškerý kredit jen nám, určitě je trochu ovlivnil zápas proti USA, bylo to velice náročné," připomněl rozehrávač Tomáš Satoranký čtvrteční ztracený zápas Turků s USA (92:93 po prodloužení).

"Vím, co s týmem udělá prohra, když máte soupeře na lopatě. Zažili těžké psychické chvíle. A myslím, že my jsme toho dokázali výborně využít, byli jsme fyzičtější. Ondra Balvín bránil skvěle Ilyasovu, všichni jsme plnili plán, že jim nenecháme nic jednoduché, se všemi střelami budeme mít ruku nahoře," doplnil Satoranský.

Reprezentace si připsala historický úspěch. Na šampionátu startuje v samostatné historii poprvé, v předchozích zápasech podlehla obhájcům titulu Američanům 67:88 a porazila Japonce 89:76. Naposledy se národní tým představil na mistrovství ještě jako Československo v roce 1982. Turnaje se zúčastnil celkem čtyřikrát a dvakrát skončil desátý, jednou devátý a maximem je šesté místo z roku 1970.

"Řekl jsem hráčům, že jsem málem brečel. A to se nestává často, hlavně ne z basketbalu. Cítím se nádherně, protože jsme dokázali něco opravdu velkého a budeme si to dlouho pamatovat," prohlásil Ginzburg.

Skupina E (Šanghaj):

ČR - Turecko 91:76 (22:16, 43:35, 66:60)

Sestava ČR: Hruban 18, Balvín 17, Bohačík 15, Satoranský 11, Kříž 2 - Auda 16, Schilb 8, Peterka, Pumprla oba 2, Palyza, Šiřina, Vyoral všichni 0.

Nejvíce bodů Turecka: Osman 24, Korkmaz 16, Mahmatoglu 14.

Fauly: 19:20. Trestné hody: 19/12 - 22/19. Trojky: 7:11. Doskoky: 41:26.

USA - Japonsko 98:45 (23:9, 56:23, 84:31)

Nejvíce bodů: Brown 20, Walker 15, Barnes 14 - Baba 18, Watanabe 9.

Konečná tabulka skupiny E:

1. USA 3 3 0 279:204 6 2. ČR 3 2 1 247:240 5 3. Turecko 3 1 2 254:251 4 4. Japonsko 3 0 3 188:273 3

Tabulka skupiny K:

1. USA 3 3 0 279:204 6 2. Brazílie 3 3 0 265:245 6 3. Řecko 3 2 1 266:236 5 4. ČR 3 2 1 247:240 5