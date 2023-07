Basketbalisté sehrají první přípravné zápasy s novým trenérem Ocampem

Viana do Castelo (zvláštní zpravodaj ČTK) - Čeští basketbalisté sehrají v pátek první utkání pod vedením nového trenéra Diega Ocampa. Na turnaji v portugalském Viana do Castelo vyzvou v rámci přípravy na olympijskou předkvalifikaci od 18:30 SELČ Pobřeží slonoviny. O den později narazí na domácí Portugalsko (20:45) a program zakončí v neděli zápasem proti Jordánsku (18:00).

"Během dosavadní přípravy jsme mohli trénovat, jak jsme chtěli. Trávili jsme společný čas s hráči a mohli je víc poznat. V určitých situacích jsme měli pár problémů, ale teď jsme všichni zdraví. Čeká nás první zápas a myslím, že to pro nás bude velmi dobrý test," řekl českým novinářům Ocampo.

"Je pravda, že to není úplně standardní situace, protože Jordánsko a Pobřeží slonoviny hrají jinak, než jsme zvyklí. Teď mě ale nezajímá, jak hrají soupeři. Budeme se soustředit na sebe a svou hru, jak si hráči vyhoví. Naším cílem bude hrát s intenzitou a kvalitou. Nechceme protočit jen pár hráčů. Je to přípravné období, takže vytížíme všechny hráče," doplnil Ocampo.

Sedmačtyřicetiletý Španěl nahradil po deseti letech Ronena Ginzburga, který pomohl například k šestému místu na mistrovství světa v roce 2019 nebo k účasti na olympijských hrách v Tokiu před dvěma lety. Ocampo v minulosti vedl třeba Gironu, Murcii, Estudiantes Madrid, Joventut Badalona, Manresu či Zaragozu. Národní tým absolvoval před odletem do Portugalska přípravu v Poděbradech.

"Čeká nás první turnaj a první zápasy pod novým trenérem. Netroufnu si říct, jak to bude probíhat. Seznamujeme se s jeho idejemi, co chceme hrát, jak chceme hrát, a pevně věřím, že proces, který jsme za tu krátkou dobu udělali, zužitkujeme na hřišti," uvedl pivot Martin Kříž. "Myslím, že je toho ale ještě spousta, co se naučit, navnímat a převést do hry. Musíme to brát s odstupem, že je to pořád příprava, první zápas, a budeme se v herních situacích snažit předvést to, co jsme dělali na trénincích," podotkl Kříž.

Ocampo se musí obejít v olympijské předkvalifikaci bez Tomáše Satoranského, Jana Veselého, Patrika Audy či Ondřeje Balvína. V Portugalsku nemůže počítat ani s Jaromírem Bohačíkem, Vítem Krejčím, Jamesem Karnikem a Martinem Peterkou, kteří by se měli připojit později.

"Výsledek bude až tím posledním cílem. Změnili jsme pár věcí a priority. Jestli chceme být celkově konkurenceschopní, nesmíme se teď soustředit na výsledek, ale na to, jak to udělat. Samozřejmě budeme dělat chyby, ale nesmíme kvůli tomu být frustrovaní. Musíme hledat řešení. Takovou mentalitu si musíme nastavit. Musíme zlepšovat naši konkurenceschopnost a u toho se i učit. To očekávám pro tento turnaj. V dalším kroku si všechno vyhodnotíme a vylepšíme, co bude potřeba," dodal Ocampo.

Po turnaji v Portugalsku čeká české basketbalisty ještě turnaj v Brně (4.-6. srpna). Předkvalifikace o OH v Tallinnu a případně poté v Gliwicích se uskuteční od 12. do 20. srpna.