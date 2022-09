Basketbalisté se v osmifinále pokusí jako první na ME zdolat Řecko

Berlín - Čeští basketbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy v Berlíně pokusí najít jako první recept na Řecko a postoupit mezi nejlepších osm celků. Řekové jsou stejně jako soupeř výběru Ronena Ginzburga ze základní skupiny D v Praze Srbové po pěti zápasech bez porážky. Ovládli skupinu C v Miláně s domácí Itálií, Chorvatskem, Velkou Británií, Ukrajinou a Estonskem. Duel začne v neděli ve 20:45 a vítěz se v úterý utká s lepší ze sobotního souboje mezi Německem a Černou Horou.

Český tým má na poslední souboj s Řeckem krásné vzpomínky. Loni v červenci v kanadské Victorii vyhrál ve finále olympijské kvalifikace 97:72 a poprvé od dob Československa se představil v Tokiu pod pěti kruhy. Tehdy ale nehrála největší řecká hvězda Janis Adetokunbo z Milwaukee. Po jeho čtvrtečním zranění kotníku z duelu s Estonskem ale není start nejlepšího střelce EuroBasketu s průměrem 29,5 bodu na zápas jistý.

Pokud bude Adetokunbo v pořádku, bude pro český tým velká výzva jej ubránit. "Nevím, jestli existuje moc rad, jak ho zastavit. Určitě to nebude jenom o něm. Musíme se soustředit na to, abychom mu to co nejvíc otrávili. Abychom vypomáhali, on je i dobrý přihrávač, ale aby nehrál jeden na jednoho. Protože jeden na jednoho ho určitě nezastavíte. Zkoušet ho zdvojovat, vypomáhat. Je to velice nepříjemný soupeř a zkušení hráči kolem něj, kteří vědí, jak hrát. Bude to velice, velice náročný," prohlásil rozehrávač Tomáš Satoranský, který po tři týdny starém zranění kotníku režíroval ve čtvrtek postupovou výhru s Izraelem.

Nechyběl ve vzájemném utkání v roce 2019 v Šen-čenu na mistrovství světa, kde v osmifinálové skupině i prohra 77:84 stačila českému týmu k posunu mezi nejlepších osm. Tehdy se Adetokunbo před polovinou závěrečné čtvrtiny vyfauloval. "Janis je na jiném levelu, než byl před třemi roky. Je vidět, že si zvyknul na FIBA pravidla," uvedl Satoranský.

"Přece jen, když jsme proti němu hráli v roce 2019, tak trošku měl problémy i v předchozích zápasech. A myslím, že mu tým teď mnohem víc pomáhá. Mají tam zkušené borce, atlety. Naprosto skvělé, zkušené euroligové hráče. Úžasný je rozehrávač Calathes, který nám vždycky dělá problémy. Bude to zajímavé. My budeme outsidery, nic se od nás neočekává. Možná je to to, co nám nejvíc vyhovuje. Z nás to aspoň trošku spadne. I když nám atmosféra v Praze bude chybět," podotkl Satoranský.

I pivot Martin Kříž si před EuroBasketem přál pro osmifinále jiného soupeře než Řecko. "Na začátku turnaje byly představy, že bychom nemuseli hned v prvním play off zápase narazit na Řeky, ale stalo se. A musíme se s tím popasovat. Míč je kulatý, stát se může cokoliv. Určitě tam nejedeme na výlet, na jeden zápas. Chceme podat co nejlepší výkon, pokusit se o nemožné a rvát se jako lvi," uvedl defenzivní specialista, který se může chytat na Adetokunba.

Národní tým si dnes od 17:00 poprvé po ranním přeletu speciálem do Berlína zatrénuje v Mercedes-Benz Areně pro 14.500 diváků. Tam v sobotu začne program pro týmy, které se dostaly do play off nejen z Prahy a Milána, ale i z Kolína nad Rýnem a Tbilisi. V sobotu budou Češi trénovat v Max-Schmeling-Halle.