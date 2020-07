Basketbalisté se ukázali fanouškům na otevřeném tréninku

Mariánské Lázně (Chebsko) - Otevřený trénink pro veřejnost zakončený autogramiádou nabídli fanouškům čeští basketbalisté druhý den svého soustředění v Mariánských Lázních. Kouč Ronen Ginzburg má v současném čtrnáctičlenném výběru pro první týden přípravy i největší hvězdu Tomáše Satoranského z Chicaga.

Na ochozu Městské haly se při tréninku tísnila přibližně stovka příznivců, kteří si nenechali ujít hodinovou přípravu šestého týmu z loňského mistrovství světa v Číně. Lídr Satoranský se k týmu připojil poprvé od zářijového úspěšného tažení.

"Já už jsem to začal vnímat během léta. Nebyl jsem tady po mistrovství světa, protože jsem hned během následujícího týdne odjížděl do Ameriky, takže mě trochu mrzelo, že jsem si to neužil. Ale jak se pohybuju v Praze, lidi mě poznávají a pořád gratulují k tomu našemu úspěchu z minulého roku, tak je cítit, že na to lidi pořád nezapomněli," řekl novinářům Satoranský.

Jediný současný český zástupce v NBA si přeje, aby zvýšený zájem o basketbal byl v Česku znatelný i směrem k pořádání skupiny mistrovství Evropy v Praze. To bylo odloženo kvůli pandemii o rok na září 2022. "Doufejme, že následující dva roky to bude stejné a vyvrcholí to na mistrovství Evropy tady u nás. Samozřejmě nás těší, když je zájem takový a přijde nás taky spoustu lidi podpořit. Je to jen hezké," doplnil rozehrávač Bulls, kterému sezona předčasně skončila a nadcházející dohrávka NBA se ho už netýká.

Od začátku měl jasno, že chce soustředění s národním týmem absolvovat. "Jen jsem ze začátku nevěděl, kdy se budu vracet, jestli Chicago nebude zapojené do té bubliny v Orlandu. Chtěli jsme tady mít všechny hráče, abychom to pojali zase jako stmelení, abychom měli každý rok nějakou akci a pracovali na nějakém sehrání," doplnil Satoranský.

Kapitán Vojtěch Hruban je také rád, že se jádro týmu mohlo v létě sejít na dvoutýdenní přípravu. "Bylo to zatím jen fajn. Tempo je super, nikdo sem nepřijel odpočívat. Všichni přijeli a jedou v plném nasazení kromě mě, protože mě zatím bolí achillovka a moc jsem toho nenatrénoval. Je vidět, že si kluci užívají basket a to, že můžou hrát pět na pět, protože to nám dlouho chybělo. Parta je parádní. Atmosféra je uvolněná, ale zároveň pracovní," prohlásil Hruban.

Zájem veřejnosti o trénink potěšil i jeho. "Nestává se to. Je to výhoda toho, že jsme se dostali do města, kde přestože má basket tradici, tak tady není nejvyšší soutěž a nejezdí sem hráči nejvyšší úrovně. Je to příjemné se ukázat jiným a menším městům. Efekt na malé kluky, kteří tady hrají na krajské úrovni, je docela velký. Pamatuju si, jak jsem to měl já, když jsem byl kluk," dodala opora Nymburku.

Ze 17 nominovaných chybí v Mariánských Lázních trio Ondřej Sehnal z USK Praha, Radek Farský z Brna a David Böhm z Montverde Academy. Ti se podle plánu připojí až na druhou část přípravy příští týden, kdy se tým částečně obmění i kvůli klubovým povinnostem některých hráčů.

V pátek se v Mariánských Lázních odehraje i slavnostní vyhlášení ankety Basketbalista sezony. Pak se tým přesune do Poděbrad a bude trénovat v nymburském sportovním centru. Na konec přípravy je naplánována akce Lionsfest, při které se propojí mládežnické reprezentace s A-týmem a na speciálním semináři v pátek 7. srpna budou přednášet i skaut Charlotte Jakub Kudláček či Mirai Navrátil, frontman skupiny Mirai.