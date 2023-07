Basketbalisté se s novým koučem Ocampem chystají na olympijskou předkvalifikaci

Poděbrady (Nymbursko) - Čeští basketbalisté se připravují s novým trenérem Diegem Ocampem na srpnovou olympijskou předkvalifikaci. V Poděbradech se reprezentace musí obejít bez omluvených Jana Veselého či Tomáše Satoranského a také s dočasnou absencí Víta Krejčího, Jaromíra Bohačíka, Martina Peterky a Jamese Kárníka, kteří by se měli připojit později. Tým zatím tvoří 13 hráčů. Novinářům Ocampo řekl, že už zavedl v tréninku pár změn.

"Začátek byl zatím s mladými kluky velice dobrý. Ale je to jen úvod a teď musíme vytrvat. Čeká nás spousta práce," řekl Ocampo. "Pro mladé hráče je to ale příležitost. Chceme na nich vidět, že tu skutečně chtějí být. Soustředíme se na hráče, které máme, a děláme vše pro to, abychom byli za dva týdny konkurenceschopní," doplnil.

Kapitánem zůstává třiatřicetiletý Vojtěch Hruban, který čerstvě přestoupil z London Lions do francouzského Choletu. "Uvidíme, jaká bude nová španělská cesta. Zatím jsme měli dva rozhovory, jeden mítink a jeden individuální. Bude to asi úplně něco jiného, ale jak se říká, časy se mění," uvedl Hruban.

Při porovnání nového španělského kouče s bývalým trenérem Ronenem Ginzburgem kapitán žertoval. "Myslím, že na první poradě toho (Ocampo) řekl tolik, co Neno za posledních devět let. To byla hlavní změna," podotkl Hruban pobaveně.

Ocampo, který v minulosti působil například v Gironě, Murcii, Estudiantes Madrid, Joventutu Badalona, Manrese či Zaragoze, si již všiml řady kulturních odlišností. Poukázal třeba na jiný denní rozvrh, protože jako Španěl je zvyklý na pozdější časy.

"Nemyslím, že bych ale něco moc měnil. Snažím se jen aplikovat pár věcí, s nimiž mám dobrou zkušenost. Určitě neříkám: 'Teď budeme dělat tohle, protože jsem nejchytřejší na světě a takhle jsem to vymyslel'. Jsem kouč, ale koše dávat nemůžu. To je na hráčích. Všichni se musíme dostat na stejnou vlnu a spolupracovat," uvedl Ocampo.

Sedmačtyřicetiletý trenér zavedl přesto novinky v trénincích. "Jsou možná fyzicky náročné a navíc se má cvičení dost liší. Mít takové tréninky je ale důležité. Kluci musí být pod určitým tlakem i na tréninku, protože v zápase ho máte vždycky," líčil Ocampo.

Nováčky v týmu jsou Matěj Svoboda, Spencer Svejcar a Michal Kozák. Odlišný výběr oproti minulosti vnímal i Hruban. "Je to ale přirozené a generační obměna je potřeba. Letošní léto je ideální k tomu, aby se do toho kluci, kteří jsou tu poprvé, nebo toho ještě tolik nenahráli, zapojili. Na nás zkušenějších bude, abychom dokázali přenést atmosféru a chemii týmu tak, jak to bylo v minulých letech," doplnil Hruban.

První zápasy s novým trenérem Ocampem sehrají čeští basketbalisté od 28. do 30. července během přípravného turnaji v portugalském Viana do Castelo. Vyzvou tam vedle domácí reprezentace také Pobřeží slonoviny a Jordánsko. Poté je čeká turnaj v Brně a do olympijské předkvalifikace vstoupí v Tallinnu 12. srpna.

"Máme jen pár dní. Nyní je pro mě důležité načrtnout klukům svou basketbalovou abecedu," řekl Ocampo. "A jaká je? Obrana přechodové fáze, obrana jeden na jednoho a vytlačování soupeřů z podkošového prostoru. Směrem dopředu chceme hrát rychle, pohybovat se a dávat míč do rukou nejlepším hráčům. Říká se to hrozně jednoduše, ale je těžké dostat to do týmu během dvou týdnů. Není to jako trénovat klub," dodal Ocampo.