Basketbalisté se rozloučili s kvalifikací MS prohrou v Černé Hoře 70:88

Podgorica (Černá Hora) - Čeští basketbalisté zakončili neúspěšnou kvalifikaci na mistrovství světa porážkou v Podgorici s Černou Horou 70:88. Domácí celek naopak oslavil postup na šampionát, který se bude konat na přelomu srpna a září v Indonésii, Japonsku a na Filipínách.

Nejlepším střelcem oslabeného a omlazeného českého týmu byl se 17 body dvacetiletý talent Ondřej Hanzlík z Girony, který dal pět trojek. Za vítěze nasbíral stejný počet bodů Nikola Ivanovič.

"Nejprve bych chtěl pogratulovat Černé Hoře, že postoupila na mistrovství světa. Mohou být hrdí na to, čeho dosáhli. Musí si to tam užít a třeba mohou dosáhnout toho, čeho my v minulosti. Šesté místo by určitě bylo hezké," řekl trenér Ginzburg na tiskové konferenci.

"Přijeli jsme s méně zkušeným týmem. Řada hráčů jsou mladí a jsou to pro ně první zkušenosti s takovými zápasy a v takové atmosféře. Ta byla skvělá. Černá Hora hrála od začátku skvěle. Samozřejmě, potřebovala vyhrát. My jsme se pak ale také zlepšili. Myslím, že pro naše mladé hráče to byla další dobrá zkušenost," podotkl Ginzburg, jemuž končí v červnu smlouva u národního týmu.

Češi sice v úvodu získali vedení díky Ondřeji Balvínovi a dnešnímu kapitánovi Patriku Audovi, ale proti maximálně motivovanému soupeři před bouřlivou atmosférou Sportovního centra Morača to bylo naposledy. Černohorci úvodní čtvrtinu naprosto ovládli.

Od stavu 2:4 předvedli osmibodovou šňůru, kterou po jednom proměněném trestném hodu ze tří Tomáš Kyzlinka následovala další dokonce devítibodová. V závěru první desetiminutovky prohrávali Češi už 11:31 a až v závěru první čtvrtiny si připsali první úspěšný trojkový pokus díky Hanzlíkovi.

Domácí měli zápas pevně v rukách. Ve druhé čtvrtině se šestibodovou sérií utrhli už do náskoku 25 bodů. Zareagoval trojkou Hanzlík a od té doby pasáží 7:2 Ginzburgův tým zkorigoval stav na 25:45. Jenže do poločasu do bylo díky trojce Nikoly Ivanoviče opět o 25 bodů.

Po pauze unikli domácí dvakrát na největší rozdíl 27 bodů. Ginzburgův výběr sice zkorigoval stav sérii 11:0, kterou orámovala Hanzlíkova třetí trojka v zápase, a prokletí ostatních českých střelců z dálky prolomil Tomáš Kyzlink. Domácí ale další devítibodovou šňůrou nepřipustili žádné pochyby své cestě za postupem.

Na začátku poslední čtvrtiny se přidal úspěšnou trojkou k Hanzlíkovi a Kyzlinkovi David Böhm. Domácí ale znovu unikli na 26 bodů. O korekci skóre na 68:82 se postaral dvěma trojkami za sebou Hanzlík a nakonec Češi stáhli prohru pod 20 bodů. Černohorci mohli po účasti na MS v Číně v roce 2019, kde Češi dosáhli na historické šesté místo, slavil historicky druhý postup.

"Byl to od začátku hodně těžký zápas. První půlka nám úplně nevyšla, ale v té druhé jsme se dokázali vzpamatovat, ale bodový rozdíl byl už bohužel hodně velký. Nakonec jsme prohráli, ale myslím, že to byla velká zkušenost pro nás pro všechny a hlavně pro mladé kluky, kteří tady s námi byli," řekl Auda, který na pozici kapitána zaskočil za absentujícího Vojtěcha Hrubana.

Kvalifikace basketbalistů o postup na mistrovství světa 2023:

Skupina K:

Černá Hora - Česko 88:70 (32:14, 50:25, 70:46)

Nejvíce bodů Černé Hory: Ivanovič 17, Radovič 16, Perry 14.

Sestava a body Česka: Kyzlink 12, Auda 10, Balvín 9, Půlpán 2, Šafarčík - Hanzlík 17, Karnik 11, Bálint 2, Böhm 5, Kovář 2, Slavík, Švec.

Fauly: 18:18. Trestné hody: 21/18 - 19/13. Trojky: 8:9. Doskoky: 41:42.

Francie - Litva 70:63, Maďarsko - Bosna a Hercegovina 87:77.

Konečná tabulka:

1. Francie 12 10 2 973:742 22 2. Litva 12 9 3 922:852 21 3. Černá Hora 12 7 5 900:852 19 4. Maďarsko 12 6 6 871:954 18 5. Bosna a Hercegovina 12 6 6 927:987 18 6. Česko 12 3 9 878:968 15