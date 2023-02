Basketbalisté se rozloučí s kvalifikací MS v Černé Hoře

Podgorica (Černá Hora) - Čeští basketbalisté zakončí kvalifikaci mistrovství světa v neděli v Podgorici proti Černé Hoře a pokusí se zastavit sérii šesti porážek v neúspěšném boji o šampionát. Soupeř má ale obrovskou motivaci, protože výhra mu zaručí třetí místo ve skupině K a historicky druhou účast na světovém šampionátu po premiéře v roce 2019 v Číně. Duel začne v 19:00.

"Černá Hora je pořád ve hře o postup, takže to bude další fyzicky ohromně náročný zápas. Myslím si, že Černohorci nám nedají nic zadarmo," řekl křídelník Tomáš Kyzlink. Na zaváhání konkurenta čeká Bosna a Hercegovina, v které Černohorci ve čtvrtek prohráli 66:74 a kterou by porážka konkurenta a vlastní vítězství v Maďarsku posunuly na MS.

"Bude to další zkušenost pro to jádro, které se snažíme teď tvořit v nároďáku a mělo by participovat, ať už na předkvalifikaci o kvalifikaci na olympiádu a pak na EuroBasketu 2025. Takže pojďme do toho naplno a využijme toho, že máme možnost se postavit dobrém týmu," doplnil Kyzlink, který byl při čtvrteční domácí porážce s Francií 59:72 s 23 body nejlepším střelcem českého týmu.

Ginzburgův tým s Černou Horou prohrál loni v listopadu v Pardubicích 56:65 a zůstala mu už jen matematická naděje na postup, která následně padla porážkou v Maďarsku. "Budeme bojovat zase o co nejlepší výsledek. Je důležité, aby už hráli mladí hráči, chceme se s touto kvalifikací rozloučit důstojně a soustředit se na to, co přijde," prohlásil pivot Ondřej Balvín.

Z kádru před přesunem do Černé Hory vypadli kapitán Vojtěch Hruban a nemocný Martin Kříž. Z původní nominace chybějí i Ondřej Sehnal s Martinem Peterkou a z kádru ze zářijového ME v Praze a Berlíně zbylo už jen trio hráčů. Vedle Kyzlinka a Balvína také Patrik Auda.

Další zkušenosti proto budou sbírat hráči širšího kádru. "Jsou to cenné zkušenosti. V dalších zápasech už budou kluci vědět, s čím můžou na hřišti počítat. Budou na to lépe připravení," uvedl Auda. Ve čtvrtek proti Francii si odbyl úplný debut v reprezentaci Jakub Slavík z Opavy. Mimo sestavu v Pardubicích zůstali Luboš Kovář a Ondřej Švec, v Podgorici nikdo na tribuně nezůstane.

Národní tým se přesunul do Podgorice z Pardubic přes Vídeň, kam kvůli porouchanému autobusu absolvoval čtyřhodinovou cestu auty. V 18:00 má český tým tréninku přímo v komplexu hotelu Voco. Dějiště zápasu, Sportovní centrum Morača, kam se vejde 6000 fanoušků, si otestuje až v sobotu.