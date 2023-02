Basketbalisté se proti Francii představí naposledy v kvalifikaci MS doma

Pardubice - Čeští basketbalisté se ve čtvrtek naposledy představí v kvalifikaci mistrovství světa v domácím prostředí, již bez šance na postup přivítají v Pardubicích od 18:45 lídra skupiny K Francii. Jistý účastník šampionátu na Filipínách, v Indonésii a Japonsku má v kádru i favorita letošního draftu NBA Victora Wembanyamu.

Tým kouče Ronena Ginzburga loni v srpnu prohrál s Francií v Paříži 60:95. Krok se soupeřem držel do poločasu, po kterém ještě vedl 42:38. Teď se mužstva, která se tehdy chystala v plné síly na zářijový Eurobasket, proměnila. Ze Franci minule nastoupil ze současné nominované čtrnáctky jen Terry Tarpey a na straně české týmu to byla šestice hráčů.

"Pořád to je tým, který má obrovskou sílu. Chybět budou hráči z NBA i Euroligy, kromě Wembanyamy budou jména asi poměrně neznámá pro fanoušky a možná i pro nás. Ale francouzská vlajka budí respekt. Oni mají bednu s hráči, ve které můžou hrabat a vytáhnout dobré kusy, pořád hodně velkou. V kvalifikaci už jasně postoupili, bude to zápas o čest a slávu," řekl kapitán Vojtěch Hruban, který u poslední konfrontace nechyběl.

Český tým je ve skupině s třemi výhrami z deseti zápasů na posledním šestém místě. V případě úspěchu s Francií a v neděli v Podgorici s Černou Horou má ještě teoretickou naději na posun na pátou pozici před Bosnu a Hercegovinu, která bojuje s Černou Horou a Maďarskem o postupové třetí místo za jistými účastníky Francii a Litvou.

Kouč Ginzburg využije závěr kvalifikace i k otestování dalších kandidátů reprezentace, ale podle asistenta Jana Pospíšila chce tým se šesticí účastníků loňského ME v zápasech uspět. "Je to pořád oficiální utkání národního týmu. Uděláme všechno pro to, abychom se v prvé řadě pokusili o vítězství. Herní zkušenosti mladých hráčů jsou doplňujícím faktorem. Musíme udělat maximum pro vítězství a pro důstojné zakončení kvalifikace," uvedl Pospíšil.

Lákadlem pro fanoušky vedle prvního domácího duelu basketbalistů od listopadového zápasu v Pardubicích s Černou Horou (56:65) je vystoupení devatenáctiletého talentu Wembanyamy, který měří 219 centimetrů.

"Pro některé naše hráče bude zápas proti takovému borci zážitkem na celý život a věřím, že totéž bude platit pro fanoušky. I když na takového hráče budou naši fanoušci zvědaví, pořád je to soupeř a oni budou fandit nám. Z toho, co jsem zatím viděl, mi stačí vědět, že ve svém věku už vládne francouzské lize, což je naprostý unikát," uvedl Ginzburg.

"Rozhodně to není běžný hráč. Pokud budou jednou hrát i další hráči jako on, bude se muset uvažovat o změně pravidel, možná bude potřeba zvýšit obroučku, nebo zvětšit hřiště. A teď si nedělám legraci," řekl Ginzburg.

Francie má i se současným kádrem podle něj velkou sílu. "I když Francii podobně jako nám chybí některé největší hvězdy, má tam velkou kvalitu. Většina hráčů působí ve velmi dobrých ligách a s touhle soupiskou by mohli na loňském EuroBasketu bez problémů skončit někde mezi pátým a osmým místem," dodal Ginzburg. V kádru má i úplného nováčka Jakuba Slavíka z Opavy, který bude čekat na premiérový start v národní tým.