Basketbalisté se pokusí v boji o MS překvapit Litvu

Opava - Čeští basketbalisté chtějí v pondělí napravit úvodní kvalifikační prohru na hřišti Bosny a Hercegoviny a pokusí se doma získat proti Litvě první vítězství v boji o mistrovství světa 2023. Svěřence trenéra Ronena Ginzburga sice bude moci v Opavě podpořit po nařízení vlády jen tisícovka fanoušků, přesto věří, že se jim při loučení kapitána Jakuba Šiřiny podaří favorita zaskočit. Litvu naposledy porazili před 22 lety, od té doby s ní šestkrát prohráli.

"Doba na přípravu je krátká, ale to mají v této kvalifikaci všichni stejné. Věnovali jsme se tomu, jak to šlo, přičemž věřím, že kouzlo opavské haly zase zafunguje a diváci nás poženou. Nejsme favorité, ale nechceme z tohoto kvalifikačního okna odcházet s bilancí 0:2," řekl asistent trenéra Petr Czudek.

Týmu budou i v pondělí chybět Tomáš Satoranský s Vítem Krejčím působící v NBA nebo Ondřej Balvín a Patrik Auda, které nepustí z japonských klubů koronavirová opatření v zemi. Ze zdravotních důvodů nemůžou hrát ani Vojtěch Hruban a Martin Kříž. O účasti pivota Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul se za předpokladu posunu programu v turecké soutěži jedná.

"Litva je týmem vysokých hráčů a na našich pozicích budou asi silnější a větší než my. Jejich basket je však také hodně o střelbě z dálky a uvidíme, co na ně bude platit," uvedl Czudek.

Češi se po páteční prohře 90:97 ze Sarajeva chtějí poučit i z agresivity soupeřů. Doplatili nejen na výpadek ve třetí části, kterou prohráli o 20 bodů, ale rovněž na to, že udělali 19 ztrát. "Myslím, že jsme v první půli předváděli v Bosně dobrou a organizovanou hru. V té druhé nás však soupeř zatlačil a svou agresivitou vše rozbil. Na to si teď musíme dát pozor, protože se dá čekat, že to Litevci rovněž použijí a budou hodně tvrdí," mínil Czudek.

"V Bosně jsme dělali základní chyby při odstavování hráčů a bylo tam hodně útočných doskoků a ztrát, po nichž soupeř dával jednoduché koše. Mrzí nás to, protože zápas mohl dopadnout jinak. Toho se teď musíme vyvarovat a být zodpovědní v obraně, protože to tyhle zkušené týmy umí potrestat," doplnil padesátiletý reprezentační asistent.

Přestože trojnásobným olympijským medailistům a evropským šampionům Litevcům chybí rovněž největší hvězdy působící v NBA nebo Evropské lize, první zápas proti bojovnému Bulharsku zvládli 89:69. Tahounem byl osmadvacetiletý křídelní hráč Osvaldas Olisevičius, nasbíral 20 bodů a 9 doskoků. Po deseti bodech přidali Laurynas Birutis a Gytis Masiulis.

Češi se utkají s Litvou poosmé, ale počtvrté za poslední dva roky. Jediné vítězství si připsali na ME 1999 (78:62). Pamatuje ho i Czudek, jenž tehdy jako hráč nasbíral čtyři body a pět asistencí. Od té doby národní tým dalších šest vzájemných zápasů prohrál, naposledy v únorové kvalifikaci o Euro 74:94.

"Mají v týmu spoustu hráčů, které známe a proti nimž jsme hráli. Je tam ale u nich nový trenér (Kazys Maksvytis), takže je znát trošku jiný rukopis. S Bulhary se v prvním poločase docela trápili, až ve druhé půli rozhodli o jasné výhře o 20 bodů. Je vidět, že se také sehrávají a chybí jim dost podstatných hráčů," přiznal Czudek.

Navzdory tomu, že může přijít maximálně tisíc fanoušků, věří, že i tak v Opavě, kde působí jako trenér, vytvoří bouřlivou atmosféru. S reprezentační kariérou se navíc rozloučí při svém padesátém startu kapitán Šiřina, který v Opavě rovněž na klubové úrovni působí.

"Po spoustě let se národní tým vrací do Opavy a jsem za to rád. Je tu krásná hala a úžasní fanoušci, kteří si to zaslouží. Kvůli hygienickým podmínkám se asi bohužel neuskuteční to pravé peklo, přesto věřím, že i tisíc fanoušků vytvoří atmosféru, jako by byla plná hala," dodal Czudek.

Zápas s Litvou ve skupině F začne v pondělí v 17:00.