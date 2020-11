Basketbalisté se pokusí připravit Belgii o neporazitelnost

Vilnius - Čeští basketbalisté se pokusí v pátek v "bublině" ve Vilniusu v kvalifikaci mistrovství Evropy připravit Belgii o neporazitelnost. Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga mají díky pořádání jedné ze skupin v Praze účast na kontinentálním šampionátu odloženém kvůli pandemii koronaviru na rok 2022 jistou. Utkání začne v 15:30 SEČ a přímým přenosem jej vysílá ČT Sport.

Češi v únoru při vstupu do kvalifikace, v které bojují i o důležité body do žebříčku FIBA, doma v Pardubicích porazili Dánsko 75:71 a podlehli právě ve Vilniusu domácí Litvě 89:97. Belgie zdolala doma Litvu 86:65 a v Dánsku uspěla po výsledku 88:72.

"Mají mix zkušených hráčů s dobrými, atletickými mladíky. Doteď za sebou mají dva skvělé duely, porazili Litvu i Dánsko snadno. I když trochu změnili sestavu, pořád mají dobrý tým. Neviděli jsme je hrát v tomhle složení, je jich tu asi šest nebo sedm z minula," řekl v on-line rozhovoru s českými novináři Ginzburg.

"Klíčový je rozehrávač (Retin Obasohan) z Nymburka. Je to velmi dobrý basketbalista, Nymburk zvolil dobře. Tvoří pro sebe i pro ostatní, musíme ho zastavit. Mají i dalšího nebezpečného rozehrávače (Emmanuela Lecomtea) a také veterány, co hrají dobře v Evropě, v Belgii, Dijonu...," uvedl izraelský rodák Ginzburg, který povede tým poprvé od říjnového získání českého občanství.

Belgii chybí její nejlepší střelec v kvalifikaci Jonathan Tabu ze španělské Manresy se zraněným kolenem či Maxime De Zeeuw z Hapoelu Holon, který v sezoně 2015/16 hrál za Nymburk. "V budoucnu, až budou kompletní, toho můžou na evropské scéně hodně dokázat, překvapit hodně soupeřů," doplnil Ginzburg.

"Belgičané jsou lídři skupiny, porazili Litvu a mají skóre +37, to vypadá až hrozivě, ale v dnešní době se týmy neustále mění. Mají relativně mladý a atletický tým. Hrají pohledný, rychlý basket," prohlásil křídelník Jaromír Bohačík.

"Rozehrávač z Nymburka je opravdu koukatelný, taky se moc těším na Kevina Tumbu, dlouho jsme se neviděli. Hráli jsme spolu, třeba si aspoň plácneme na hřišti," dodal Bohačík, který hrál s belgickým pivotem v sezoně 2014/14 v Lovani.

Přestože národnímu týmu chybí oproti únorovým zápasům kapitán a střelec Vojtěch Hruban z Nymburka, pivot Patrik Auda z Jokohamy či rozehrávač Vít Krejčí ze Zaragozy, chtějí Češi s Belgií i v neděli s Dánskem uspět a vylepšit si výhrami i náladu v koronavirové době.

"I když výsledky Belgie vypadají ohromně, my si od určité doby věříme, že můžeme hrát skoro s každým. Není důvod nemyslet na výhru, docela intenzivně si píšu s jejich atletickým koučem (Peterem Sempelsem) a po zápase bych nerad poslouchal nějaké výsměšné zprávy. Je to i osobní," usmíval se Bohačík.

Prostor v zápasech mohou dostat při absencích opor i rozehrávač Ondřej Sehnal z USK Praha, pivot Luboš Kovář z Nymburka či osmnáctiletý křídelník Richard Bálint z Brna, který čeká na debut. "Pozvali jsme je hlavně proto, aby poznali kvalitu na tréninku a doufáme, že je můžeme nechat odehrát nějaké minuty, určitě aspoň v jednom duelu," uvedl Ginzburg.

V "bublině" ve Vilniusu je český tým od pondělí. "Z profesionální stránky to není problém, ale být týden zavření na jednom místě ideální není. Ale jsou horší situace v životě a teď na světě, takže to zvládneme. Je to trochu jako ve vězení, můžeme ven na trénink a vrátit se. Jídlo nám dají na pokoj, velmi zvláštní situace, ale musíme se přizpůsobit všemu," dodal kouč.

Nominace českých basketbalistů:

Rozehrávači: Radek Farský (Brno), Ondřej Sehnal (USK Praha), Jakub Šiřina (Opava), Tomáš Vyoral (Pardubice).

Pivoti: Luboš Kovář, Martin Kříž (oba Nymburk), Šimon Puršl (Brno), Kamil Švrdlík (Pardubice), Ondřej Balvín (Bilbao/Šp.), Martin Peterka (Braunschweig/Něm.).

Křídla: Richard Bálint (Brno), Michal Mareš (USK Praha), Lukáš Palyza (Olomoucko), Jaromír Bohačík (Štrasburk/Fr.).