Basketbalisté se musejí obejít bez zraněných Bohačíka a Karnika

Brno - Čeští basketbalisté se musejí na přípravném turnaji v Brně proti Argentině a Belgii i v následné předkvalifikaci o olympijské hry v Tallinnu a případně i v Gliwicích obejít bez zraněných Jaromíra Bohačíka z Bambergu a Jamese Karnika z Brna. Kádr kouče Diega Ocampa naopak už plánovaně doplnili po turnaji v Portugalsku jediný český zástupce v NBA Vít Krejčí z Atlanty a Martin Peterka, navrátilec ze Štrasburku do Braunschweigu.

"Jardu Bohačíka trápí achilovka ještě z předchozí sezony a je potřeba ji doléčit tak, aby byl na tu další připravený," řekl novinářům manažer národního týmu Michal Šob na adresu zkušeného jednatřicetiletého křídelníka, který naposledy reprezentoval loni v září na mistrovství Evropy v Praze a Berlíně.

"U Jamese Karnika přetrvává dlouhodobá komplikace s kolenem. Nám se ho v rámci únorového reprezentačního okna podařilo jakžtakž připravit, aby byl schopen odehrát aspoň dvě soutěžní utkání za národní tým a pak měl delší čas volno. To zranění se ale nepodařilo ještě vyléčit natolik, aby byl schopen s námi naplno trénovat. U obou je tak jedná o doléčení dlouhodobých zranění," doplnil Šob.

Pětadvacetiletý rodilý Kanaďan s českými předky Karnik debutoval v české reprezentaci loni v srpna v Pardubicích proti Bulharsku. První soutěžní utkání sehrál v únoru na stejném místě v kvalifikaci o mistrovství světa proti Francii a následně ještě v Podgorici proti Černé Hoře.

V kádru má Ocampo při absenci Bohačíka a Karnika šestnáct hráčů, ale kvůli problémům s kotníkem z turnaje v Portugalsku netrénuje Ondřej Hanzlík z Baskonie. Ve Starez Aréně Vodova se Češi utkají v pátek s Argentinou a v neděli s Belgií. Do předkvalifikace o OH 2024 vstoupí Češi v Tallinnu 12. srpna ve skupině A proti domácímu Estonsku a v dalších zápasech je čekají Izrael a Severní Makedonie. První dva celky postoupí do semifinále, kde se utkají v Gliwicích s úspěšnými celky ze skupiny B, kterou tvoří domácí Polsko, Portugalsko, Maďarsko a Bosna a Hercegovina.

Nominace českých basketbalistů na turnaj v Brně (4.-6. srpna) a předkvalifikaci o OH v Tallinnu a Gliwicích (12.-20. srpna):

Rozehrávači: Viktor Půlpán (Brno), Ondřej Sehnal (Nymburk), Ondřej Švec (USK Praha),

křídla: Richard Bálint (Brno), Ondřej Hanzlík (Girona/Šp.), Vojtěch Hruban (Londýn/Brit.), Vít Krejčí (Atlanta/NBA), Tomáš Kyzlink (Limoges/Fr.), Spencer Svejcar (Ústí nad Labem), Matěj Svoboda (Děčín),

pivoti: Šimon Puršl (Brno), David Böhm (USK Praha), Martin Kříž (Nymburk), Ondřej Husták (Zamora Enamora/Šp.), Michal Kozák (Hamburk/Něm.), Martin Peterka (Štrasburk/Fr.).