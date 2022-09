Basketbalisté se loučili se skupinou výhrou nad Izraelem a čeká je Řecko

Praha - Čeští basketbalisté v závěrečném utkání pražské skupiny D na mistrovství Evropy porazili Izrael 88:77 a ze čtvrtého místa postoupili do osmifinále. V neděli je čeká v Berlíně souboj s Řeckem, které bez zaváhání ovládlo milánskou skupinu C. Double double převedl v O2 areně před 12.174 diváky Tomáš Satoranský, který ke 14 bodům a 11 asistencím přidal i osm doskoků. Nejlepším střelcem byl s 25 body kapitán Vojtěch Hruban, 16 bodů dal Jan Veselý.

Kouč Ronen Ginzburg, který má dva roky i české občanství, slavil postup v přímém souboji proti své rodné zemi. Porážku Izraele neodvrátil ani 16 body Yam Madar, střelce Deniho Avdiju z Washingtonu udrželi Češi na 12 bodech.

Jediný český zástupce pro příští sezonu v NBA Vít Krejčí z Oklahomy se stejně jako David Jelínek do hry nedostal. Stejně jako v úvodním duelu v pátek s Polskem a v úterý s Finskem nechyběl v sestavě Satoranský, který byl limitovaný po zranění kotníku na pravé noze a ve dvou zápasech měl na kontě dva body a 16 asistencí.

"Dnes jsme z turnaje vyřadili tým z mé rodné země, kterou mám rád, stejně jako její lidi, ale je to sport. Bylo na obou stranách hodně tlaku, i na mě, ale nakonec jde opravdu jen o sport," řekl Ginzburg.

"Opět se hrálo v úžasné atmosféře, což je super pro český basketbal. My jsme začali dobře, jako skoro vždy, ale pak mi bylo jasné, že v nějaký moment se Izrael dokáže vrátit, protože je to dobrý tým s dobrým koučem. Jsem ale rád, že jsme pak ukázali lví srdce a zápas si vzali," uvedl Ginzburg. "Je důležité, že jsme překonali všechny problémy a dnes jsme šli do zápasu o všechno. Za celý český basketbal jsem šťastný, že jsme postoupili. V minulosti už jsme předvedli pár zázraků, tak v play off uvidíme," dodal.

Češi nastoupili s černými páskami kvůli úmrtí rodinného příslušníka jednoho z členů realizačního týmu. V úvodu dvakrát vedli díky košům Veselého a Martina Peterky, na což Izrael odpověděl dvěma trojkami Guye Pniniho a domácí museli dotahovat, protože tou další Yam Madar upravil na 11:8.

Satoranský a trojkou Jaromír Bohačík otočili skóre, na což sice zareagoval opět třetí trefou z dálky Pnini, ale Ginzburgův výběr jedenáctibodovou šňůrou, kterou načali trojkami Satoranský a kapitán Vojtěch Hruban, získal vedení 24:14. Přerušila ji až další trojka Izraelců v podání Rafaela Menca.

V úvodu druhé čtvrtiny vedli Češi třikrát už o 12 bodů díky Hrubanovi, jenž nejdříve skóroval za tři body a pak za dva, a potom po trojce Jaromíra Bohačíka. Devítibodová série, na níž se čtyřmi body podílel i Satoranský, českému týmu přinesla vedení 46:27. Izraelci odpověděli šesti body v řadě, ale jejich střelec Avdija zůstal za poločas jen na čtyřech bodech a Češi po trojce Tomáš Kyzlinka šli o poločase do šatny s náskokem 16 bodů.

Druhou půli začal trojkou Menca a Izraelci snižovali, protože Češi dali téměř pět jen pět bodů díky dunku Veselého a Hrubanově trojce. Šestibodová série pak dostala Izrael na stav 50:58 a po Madarově koši a Avdijově šestce snížil Tomer Ginat jen na pět bodů. Trojkou odpověděl Satoranský. Nepodařená třetí čtvrtina dostala Ginzburgův výběr do problémů, Izraelce přiblížil Madar už i na 61:65.

Poslední čtvrtinu odstartoval trojkou Avdija a náskok se snížil na dva body. Vzápětí ale měl stejně tak přesnou mušku za tři body Satoranský a rozjel sérii 13:0, na které se podíleli trojkami Hruban a Martin Kříž. Přestřelku z dálky natáhli Ginat a na druhé straně zase Hruban. Izrael zase díky šňůře 9:0 zkorigoval na 77:83. Kyzlinkův proměněný trestný hod a Hrubanova trefa ale znamenaly pojistku. Výsledek ještě pečetil dvěma šestkami Hruban.

"Jsme za tohle vítězství šťastní, protože to pro nás byla nakonec těžká skupina. Nevstoupili jsme do turnaje se správným nastavením, měli jsme před začátkem spoustu zranění, dělo se toho hodně, takže to bylo velmi složité, samozřejmě jsme cítili i očekávání našich fanoušků. Ti nás ale taky pořád tlačili dopředu a byli skvělí. Odměnit je nakonec tímhle vítězstvím a postupem je skvělá věc," řekl Hruban.

Češi po druhé výhře z pěti zápasů mohli slavit postup do play off. "Dnes jsme hráli dva odlišné poločasy, první byl pro nás výborný, se skvělou energií, ve třetí čtvrtině, jako skoro vždy, jsme ale trochu propadli a Izrael se dokázal vrátit. Nakonec ale naše vůle a odhodlání i tvrdá práce slavily úspěch," dodal Hruban.

Basketbalisté Řecka vyhráli i popáté, Adetokunbo se však zranil

Basketbalisté Řecka zakončili základní skupinu mistrovství Evropy v Miláně jasnou výhrou 90:69 nad Estonskem. Před nedělním osmifinále s českým týmem v Berlíně však řeší zranění hvězdy NBA Janise Adetokunba.

Nejužitečnější hráč NBA z let 2019 a 2020 si po faulu Kerra Kriisy poranil kotník. Přesto stihl nastřílet 25 bodů a i s devatenácti odehranými minutami byl nejlepším střelcem zápasu.

Podle trenéra Dimitrise Itudise je však loňský šampion NBA s Milwaukee v pořádku. "Odešel rehabilitovat a ledovat do šatny a bylo jasné, že nedohraje. Je však v pohodě," řekl řecký kouč.

Řecký svaz poté v prohlášení uvedl, že Adetokunbo si lehce vyvrknul pravý kotník. "Je pod neustálým dozorem lékařů," dodala asociace.

Řecko, které po uzdravení Kostase Adetokunba mělo poprvé na turnaji k dispozici kompletní sestavu, vyhrálo i pátý zápas na šampionátu. Do vyřazovacích bojů vstoupí v neděli v Berlíně proti českému výběru.

"První část máme za sebou a začíná nový turnaj. V Německu musíme být naprosto soustředění," prohlásil kapitán Kostas Papanikolau, který k výhře nad Estonskem přispěl osmi body.

Skupina C (Milán):

Chorvatsko - Ukrajina 90:85 (21:21, 45:42, 67:67),

Řecko - Estonsko 90:69 (27:21, 51:36, 77:49),

21:00 Velká Británie - Itálie.

Tabulka:

1. Řecko 5 5 0 456:391 10 2. Chorvatsko 5 3 2 410:390 8 3. Ukrajina 5 3 2 412:396 8 4. Itálie 4 2 2 318:307 6 5. Estonsko 5 1 4 368:382 6 6. Velká Británie 4 0 4 265:363 4

Skupina D (Praha):

Česko - Izrael 88:77 (26:17, 53:37, 67:62)

Sestava a body ČR: Veselý 16, Satoranský 14, J. Bohačík 8, Kyzlink 8, Peterka 2 - Hruban 25, Kříž 6, Balvín 5, Auda 4, Sehnal.

Nejvíce bodů Izraele: Madar 16, Ginat 15, Avdija a Menco po 12.

Fauly: 12:19. Trestné hody: 13/9 - 11/8. Trojky: 13:9. Doskoky: 43:29. Diváci: 12.174.

Finsko - Nizozemsko 88:67 (26:11, 48:31, 76:49),

21:00 Srbsko - Polsko.

Tabulka:

1. Srbsko 4 4 0 370:292 8 2. Finsko 5 3 2 432:403 8 3. Polsko 4 3 1 318:318 7 4. Česko 5 2 3 416:435 7 5. Izrael 5 2 3 394:416 7 6. Nizozemsko 5 0 5 359:425 5