Basketbalisté se loučí s ME v osmifinále, s Řeckem prohráli 88:94

Berlín - Čeští basketbalisté podlehli v osmifinále mistrovství Evropy v Berlíně Řecku 88:94 a s turnajem, který začali v základní skupině D v Praze, se hned v úvodu play off rozloučili. Porážce nezabránil ani autor 21 bodů Jan Veselý, který se v závěru stejně jako další pivot Patrik Auda vyfauloval.

Tým kouče Ronena Ginzburga šel do play off ze čtvrté pozice a nepřekvapil vítěze skupiny C, který je na turnaji dál jako jediný bez porážky. Řeky dotáhla k vítězství hvězda NBA Janis Adetokunbo, který zaznamenal double double díky 27 bodům a 10 doskokům a přidal i pět asistencí. V úterý se utkají s domácím Německem.

"Chtěli jsme je přinutit střílet z dálky, trojek proměnili jen 31 procent, s tím se dá žít. Ale na konci jsme dělali malé chyby, možná pramenily z únavy. Jsem na své hráče i realizační tým hrdý. V průběhu EuroBasketu jsme museli řešit velké problémy," řekl Ginzburg a zmínil především zranění kotníku lídra Tomáše Satoranského. Pokud je Tomáš aspoň šedesátiprocentní, tak jsme úplně jiný tým."

Na první koš se čekalo 87 sekund a po přihrávce Nicka Calathese se o něj postaral Jorgos Papajanis. Odpověděl Veselý, ale Řekové devítibodovou šňůrou unikli na 11:2. Dvěma koši snížil Veselý, po trojce Calathese a Papajanisově dopíchnutí míče do koše vedl tým kouče Dimitrise Itudise už dvouciferným rozdílem.

Potom na Veselého, který dal prvních osm českých bodů, navázali Ondřej Balvín, trojkami Tomáš Satoranský s Vojtěchem Hrubanem a Veselý svým desátým bodem v zápase dokonal obrat z 6:16 na 18:16. První čtvrtina skončila nerozhodně 20:20.

Přetahovanou o vedení v druhé desetiminutovce začal šestkou Hruban, Řekové pak poprvé od úspěšného začátku třikrát vedli, pomohly jim i trojky Joanise Papapetrua, Tylera Dorseyho a Calathese, po které už to bylo 36:32. Šesti body za sebou ale zařídil do poločasu náskok 45:41 Auda, ten poslední dal po parádní přihrávce Satoranského.

"Zamrzí to. Od začátku jsme věděli, že to bude hodně těžký zápas. Ale tím, že to mohl být náš poslední, jsme se snažili od začátku do konce dát do toho všechno. A nakonec byl pěkný a vyrovnaný až do úplného konce. Myslím, že na konci měli trošku štěstí. Janis se trefil dvakrát z trojky, přitom za celý předchozí průběh nedal z dálky vůbec nic. To bohužel asi udělalo rozdíl," řekl Auda.

Balvín načal druhou půli košem znamenajícím šestibodové vedení. Řekové ale i díky další Calathesově trojce a šesti bodům Janise Adetokunba v rychlém sledu otočili stav na 50:49. Trojkou zareagoval Jaromír Bohačík. Tou další i s proměněným trestným hodem vrátil českému týmu náskok Hruban (56:53). Šestibodovou šňůru Řeků zastavil trojkou Bohačík a třetí čtvrtinu zakončil trefou z dálky Tomáš Kyzlink, jenž zajistil českému týmu náskok 67:63.

Na šňůru Řeků 6:0 na startu závěrečné čtvrtiny sice odpověděl trojkou Hruban, ale stejnou minci oplatil soupeř a své vedení zvýšil už na 78:70. Po Adetokunbově trojce a koši Larentzakise byl rozdíl deset bodů. Balvínova smeč a koš Veselého s proměněnou šestkou ještě daly za stavu 83:88 českému týmu naději, ale 31 sekund před koncem ji utnul trojkou Adetokunbo.

"Je nemožné Janise úplně zastavit, i když se nám to poločas dařilo. Ale nakonec našel cestu. Už to není žádný junior, ale zkušený hráč, dvojnásobný MVP NBA. A ukázal svoji kvalitu. Nakonec přišel na to, jak se vypořádat s naší strategií, kdy jsme při jeho obraně hodně riskovali. A nakonec vyhráli. Ale jsem moc spokojený s naším výkonem," prohlásil Veselý.

Česko - Řecko 88:94 (20:20, 45:41, 67:63) Sestava a body ČR: Veselý 21, J. Bohačík 11, Kyzlink 6, Satoranský 3, Kříž - Hruban 17, Auda 12, Balvín 12, Sehnal 3, Krejčí 3, Peterka. Nejvíce bodů Řecka: J. Adetokunbo 27, Calathes 14, Papapetru 13. Fauly: 24:17. Trestné hody: 9/6 - 29/24. Trojky: 10:12. Doskoky: 32:37. Diváci: 9814.