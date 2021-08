Basketbalisté se dozvědí soupeře pro kvalifikaci MS v roce 2023

Praha/Mies (Švýcarsko) - Čeští basketbalisté se v úterý dozvědí jména tří soupeřů pro první fázi kvalifikace o postup na mistrovství světa v roce 2023. O účast na šampionátu, který budou hostit Indonésie, Japonsko a Filipíny, se bude ucházet 32 evropských týmů, ve finálovém turnaji je pro ně vyhrazeno dvanáct míst. Přímou účast v kvalifikačních bojích mělo jistou 24 účastníků mistrovství Evropy 2022 včetně českého výběru, dalších osm si zajistilo start v předkole.

Při losu ve švýcarském sídle federace FIBA v Miesu bude 32 celků rozděleno do osmi čtyřčlenných skupin. Z každé postoupí tři mužstva do druhého kola, v něm sloučením vzniknou čtyři skupiny po šesti, z nichž si vždy tři týmy zajistí start na MS. Česká reprezentace, jež na předloňském šampionátu obsadila šesté místo, půjde do losu z pozice devátého týmu evropského žebříčku. Pořadí vede Španělsko před Slovinskem a Francií, před českým týmem figurují ještě Srbsko, Itálie, Litva, Řecko a Německo.

Kvalifikační boje potrvají od letošního listopadu do února 2023. V první fázi se mužstva utkají systémem každý s každým doma a venku během tří devítidenních reprezentačních "oken" počínaje letošním listopadovým a pokračuje v roce 2022 na přelomech února a března respektive června a července. Po vytvoření skupin pro druhé kolo se týmům započítají dosažené výsledky a se zbylými třemi soupeři se utkají v dalších třech "oknech" opět doma a venku v srpnu a listopadu 2022 a v únoru 2023.

MS bude poprvé v historii hostit více zemí a z nich Japonsko a Filipíny, účastníci posledního MS, mají automaticky jistý start. Indonésie má jako podmínku skončit do osmého místa na asijském šampionátu, který uspořádá v příštím roce. Pokud se jí to podaří, zabojuje v asijsko-oceánské kvalifikaci 16 týmů o pět účastnických míst místo šesti. V americké zóně bude hrát 16 zemí o sedm míst na MS, v africké 16 mužstev o pět.

Los začne v Miesu v úterý v poledne SELČ.