Basketbalisté se chystají na kvalifikaci MS, chybí sedm hráčů z ME

Poděbrady (Nymbursko) - Čeští basketbalisté zahájili přípravu na další dva kvalifikační zápasy o postup na mistrovství světa 2023, musí se však obejít bez sedmi účastníků zářijového evropského šampionátu. Ve čtrnáctičlenné nominaci trenéra Ronena Ginzburga chybí vedle Tomáše Satoranského, Jana Veselého či Víta Krejčího zranění Ondřej Sehnal, David Jelínek a Jaromír Bohačík. Oživit naději na postup se pokusí kapitán Vojtěch Hruban, Ondřej Balvín, Martin Peterka, Tomáš Kyzlink či Martin Kříž.

Národní tým čeká 11. listopadu v Pardubicích duel s Černou Horou (18:15). O tři dny později se představí na hřišti Maďarska. "Už se nám stalo, že jsme měli i větší těžkosti se sestavou. Taková je situace. Musíme se snažit vytěžit z tohoto okna maximum. Bude to pro nás velký úkol," řekl trenér Ginzburg v tiskové zprávě.

Reprezentace si cestu na mistrovství světa výrazně zkomplikoval v posledních kvalifikačních zápasech. Na konci srpna prohrál bez zraněného Satoranského těsně před ME ve Francii (60:95) a doma s Maďarskem (79:82). Ve skupině K patří českým basketbalistům poslední šestá příčka s bilancí 3:5. Na světový šampionát, který budou hostit Japonsko, Indonésie a Filipíny, postoupí tři nejlepší. Třetí pozici zatím drží Černá Hora, která má bilanci 5:3. Před Českem jsou i Bosna a Hercegovina a Maďarsko (oba 4:4).

"Potřebujeme vyhrát, takže pro to uděláme vše. Všichni vidí, že nejsme v nejlepším složení, ale odvedeme maximum. Bude to těžké, protože týmy, které proti nám nastoupí, budou asi kompletní. Máme ale, co máme a nic lepšího nebude. Dirk Nowitzki nebo Michael Jordan za nás hrát nepřijede, takže uděláme maximum s tím, co je k dispozici," řekl Peterka.

Podkošový hráč německého Würzburgu je jedním ze tří krajánků v týmu a jeden z pěti, který v září hrál na mistrovství Evropy. První start v národním dresu mohou absolvovat rozehrávači Marek Vyroubal s Ondřejem Švecem, křídelník David Pekárek nebo pivot David Böhm.

"Máme tu hráče, kteří získají první reprezentační zkušenost mezi dospělými. Někteří ji už měli, jako třeba rozehrávač Půlpán, ale ne jako hlavní opory. Jednou se však musí začít s využíváním nových hráčů. Na mistrovství Evropy 2017 jsme také jeli bez řady zraněných a poprvé tam byli Jaromír Bohačík nebo Martin Peterka. Tehdy to pro ně byl první krok a později nám to přineslo ovoce. Doufejme, že se to bude opakovat. Samozřejmě ale budeme chtít vyhrát," prohlásil Ginzburg.

Vedle absence barcelonského dua Satoranský-Veselý či jediného Čecha v NBA Krejčího chybí Ginzburgovi také Patrik Auda působící v japonské Jokohamě. Zkušený kouč bude postrádat i asistenta Luboše Bartoně, který vykonává stejnou funkci ve španělské Gironě.

Nominace českých basketbalistů:

Rozehrávači: Marek Vyroubal, Ondřej Švec (oba USK Praha), Viktor Půlpán (Brno)

křídla: Vojtěch Hruban (London Lions/Brit.), Lukáš Palyza, (Nymburk), Richard Bálint (Brno), David Pekárek (Pardubice), Patrick Samoura (USK Praha), Tomáš Kyzlink (bez angažmá),

pivoti: Luboš Kovář, Martin Kříž (oba Nymburk), Ondřej Balvín (Prometej/Ukr.), Martin Peterka (Würzburg/Něm.), David Böhm (USK Praha).