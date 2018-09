Pardubice - Mimořádný zápas sehrají čeští basketbalisté ve čtvrtek proti Rusku. V Pardubicích se představí nejsilnější možný domácí výběr i s evropskými hvězdami Tomášem Satoranským a Janem Veselým, výhra navíc může národní tým výrazně přiblížit k historickému postupu na mistrovství světa.

"Z mého pohledu je to zápas dvacetiletí. V Čechách se asi dlouho nepotkají dvě takové sestavy. Já už něco odehrál a odkoučoval, ale i pro mě to bude opravdu velký zápas," řekl asistent českého trenéra Ronena Ginzburga Petr Czudek, který v letech 1992 až 2005 patřil k oporám reprezentace. "Možná si hodně lidí neuvědomuje, co bude v Pardubicích k vidění. Je to, jak kdyby divadelní představení nacvičili dohromady nejlepší herci z Národního divadla, Dejvického divadla a Činoherního klubu," dodal.

V Pardubicích se představí zřejmě nejsilnější český tým, který usiluje o postup na světový šampionát, kde naposledy bylo ještě Československo v roce 1982. "Je to moc dobře rozehrané, ale každý si uvědomuje, že poslední krok je nejtěžší. Teď chceme moc vyhrát, což by nás posunulo mentálně jinam i pro další zápas s Bosnou, i do dalších oken," řekl Czudek.

Proti českému výběru však nastoupí velmi silný protivník. Rusko sice v posledních letech zažívá ústup ze slávy, ale stále patří k nejlepším v Evropě. Zvláště když se národní tým opírá o hráče CSKA Moskva, tedy celku, který od roku 2003 jen jednou chyběl ve Final Four Euroligy.

"Rusové jsou sehraní. Jak my těžíme ze spolupráce kluků z Nymburku, tak oni těží z CSKA Moskva. K tomu mají jednu z největších evropských hvězd Alexeje Šveda, který je schopen i nejlepší obraně nasázet 30 bodů," upozornil Czudek.

"Pak jsou tam hráči jako Nikita Kurbanov, který je jedním z nejlepších obránců v Eurolize a určitě bude nasazený na bránění Satoranského. Nebezpečí od nich bude určitě hrozit více z perimetru než zpod koše," mínil český kouč. A to i proto, že Rusko nebude mít k dispozici svého pivota z NBA Timofeje Mozgova. Chybí i další pivot Petr Gubanov.

Zatímco Rusové v přípravě na zápas jasně prohráli s Izraelem 71:93 a následně porazili Polsko 88:68, Češi odehráli náročný turnaj v Hamburku. Nejprve porazili Itálii 87:80 a pak dlouho trápili Turecko, ale po nepovedeném závěru prohráli 80:89.

"Rusové ale nebudou tak silní jako Turci. Když to Turci rozjeli, tak jsem si připadal stejně, jako když vedu Opavu proti rozjetému Nymburku. Rusko bude kvalitou podobné Itálii," řekl Czudek.

Vzhledem k atraktivitě utkání může padnout divácký rekord na zápase národního týmu. Dosavadním maximem je 6486 diváků z duelu s Polskem ze srpna 2005 v pražské O2 areně. V pardubické ČEZ Areně již padl absolutní rekord v Česku na basketbalovém utkání - v roce 2008 zde sledovalo zápas Poháru ULEB mezi Nymburkem a Zhořelcem 10.460 fanoušků.

"Přemýšlel jsem o tom, že by mohlo být vyprodáno. Bylo by to moc hezké. Uvidíme, jak budou fanoušci nabuzení. Ale lidé by měli chtít vidět super basketbal," řekl jediný český hráč v NBA Satoranský.

Zápas začne ve čtvrtek v 18:00. Přímý přenos odvysílá ČT Sport.