Basketbalisté Sacramenta i Philadelphie využili domácí prostředí a vedou 2:0

Utkání 1. kola play off basketbalové NBA Sacramento - Golden State, 17. dubna 2023. Zleva Stephen Curry z Golden State a Trey Lyles ze Sacramenta.

Utkání 1. kola play off basketbalové NBA Sacramento - Golden State, 17. dubna 2023. Zleva Stephen Curry z Golden State a Trey Lyles ze Sacramenta. ČTK/AP/Randall Benton

New York - Basketbalisté Sacramenta a Philadelphie vedou v osmifinále play off NBA už 2:0 na zápasy. Kings znovu uspěli v duelu s obhájci titulu z Golden State a zvítězili 114:106, Sixers přehráli Brooklyn 96:84. Obě série se nyní přesunou do hal soupeřů.

Warriors se ještě nikdy nestalo, aby se Stephenem Currym v sestavě prohrávali v sérii 0:2. Hvězdný rozehrávač tentokrát nastřílel 28 bodů, Andrew Wiggins přidal 22 a Klay Thompson 21, jenže sedm minut před koncem oslabil Warriors Draymond Green, který šlápl na hruď Domantase Sabonise a byl vyloučen. Sabonis spolu s De'Aaronem Foxem táhli Sacramento shodně 24 body.

Brooklyn poměrně dobře bránil a držel s Philadelphií krok až do začátku poslední čtvrtiny. Pak ale Sixers vyhráli pasáž 11:2, získali dvouciferné vedení a to už nepustili. Nejlepší střelec ligy Joel Embiid sice neměl pod košem tolik prostoru a dal jen 20 bodů, ale užitečný byl v mnoha dalších ohledech, protože přidal 19 doskoků, sedm asistencí a tři bloky.

"Mnoho lidí si myslí, že basketbal je jen o střílení košů, ale to není pravda. Je to o vyhrávání a k tomu vedou různé cesty," řekl Embiid. Tyrese Maxey pomohl k výhře 33 body, Tobias Harris zaznamenal 20 bodů a 12 doskoků. Za Brooklyn dal 28 bodů Cam Johnson.

Play off NBA - 1. kolo: Východní konference - 2. zápas: Philadelphia - Brooklyn 96:84, stav série 2:0. Západní konference - 2. zápas: Sacramento - Golden State 114:106, stav série 2:0.