Basketbalisté prožívali při utkání Turecka s USA nervy

Šanghaj - Čeští basketbalisté prožívali velké nervy v úterý večer při sledování duelu Turecka s USA, v kterém favorizovaní Američané vybojovali výhru 93:92 po prodloužení v dramatické koncovce. Díky úspěchu favorita teď stačí svěřencům trenéra Ronena Ginzburga jakékoliv vítězství nad Turky k postupu z druhého místa ve skupině E mezi nejlepších šestnáct týmů. V opačném případě by museli Turecko porazit vysokém rozdílem.

Američany zachránil v poslední sekundě základní hrací doby proměněním dvou ze tří trestných hodů Jayson Tatum po faulu Cediho Osmana a vyrovnal na 81:81. V koncovce nastavení pak neproměnili ani jednu z celkem čtyř šestek Dogus Balbay a Osman, zatímco Khris Middleton z nich přesnou muškou otočil výsledek do konečné podoby.

"Byla to velká rána, ten kámen, co nám všem spadl ze srdce. Porazit Turky je dost těžké samo o sobě, natož nějakým dvanáctibodovým rozdílem. Teď jsou šance zase otevřené tak, jak byly," řekl křídelní hráč Vojtěch Hruban.

"Několikrát už tam byl moment, kdy jsme si všichni říkali, že je to v háji, že Amerika už nemůže vyhrát. Turci k jejich smůle tu koncovku dost nezvládli. Neproměněné šestky, zbytečný faul. Sami si to prohráli, což může zanechat nějakou lehkou jizvu na sebevědomí. Ideální čas, kdy je porazit, je teď," doplnil Hruban.

"Když šli házet ty první šestky, to jsme jen tak počítali, že mají dvě plus míč, vedli o bod... To už jsme si říkali: 'Ty jo, to vypadá, že by si mohli nahnat dobrý náskok, do konce pár sekund...'," připojil pivot Patrik Auda. Češi by totiž v případě tureckého vítězství jen o bod museli ve čtvrtek vyhrát k postupu o 12 bodů a s případným vyšším rozdílem ještě o to více.

Nakonec reprezentanti počty řešit nemuseli. "Najednou se to obrátilo úplně na druhou stranu. Myslím, že jsme byli všichni překvapení. Ale to nečekal asi nikdo. Mysleli jsme, že něco trefí, že bude mít Amerika maximálně poslední těžkou střelu na vyrovnání. Prolétalo nám hlavou všechno možné. Já jsem se soustředil na zápas, jak dopadne, nepočítal jsem. Až do posledních chvil to byly pěkný nervy," doplnil Auda.

Hruban přiznal, že u televize basketbalisté prožívali daleko větší nervy než v duelu s Japonskem, který vyhráli 89:76. "Vždycky to tak je, když to u televize nemůžete ovlivnit. Proti Japonsku to bylo jakžtakž v pohodě, docela jsme si to hlídali. Nervy nebyly tak velké. Večer to bylo příšerné, navíc to nikdo nečekal," podotkl Hruban.

Ještě před turnajem by Hruban nečekal, že se mohou Američané s Turky takto trápit. "Ale potom, co jsme hráli my s Amerikou, už jsem si říkal, že to bude vyrovnané. Nečekal jsem, že až takhle. Americké výkony jsou zatím matné, nedokážou využít svých silných stránek, hrají si to svoje a moc to nestačí," dodal Hruban.