Basketbalisté prohráli v kvalifikaci MS s Maďary a ztratili naději na postup

Szombathely (Maďarsko) - Čeští basketbalisté prohráli v kvalifikaci mistrovství světa v Szombathely s domácím Maďarskem 69:83 a ztratili i teoretickou naději na postup. Na konci února čekají svěřence trenéra Ronena Ginzburga ještě duely doma s Francií a v Černé Hoře.

Porážce nezabránil ani 21 body, šesti doskoky a čtyřmi asistencemi Tomáš Kyzlink. Double double zaznamenal díky 10 bodům a 17 doskokům Ondřej Balvín.

Český tým o reálnou naději na účast na šampionátu v příštím roce v Japonsku, na Filipínách a v Indonésii přišel po páteční porážce v Pardubicích s Černou Horou (56:65). V Maďarsku se při řadě absencí opor musel obejít i bez kapitána Vojtěcha Hrubana, jehož roli převzal Lukáš Palyza.

Češi chtěli Maďarsku oplatit srpnovou domácí porážku v Chomutově (79:82) a začali trojkou Martina Kříže. Potom je po obratu domácích dostal ještě do vedení 5:4 Kyzlink, ale Maďaři odpověděli sedmibodovou šňůrou. Ještě o dva body delší sérii zareagoval Ginzburgův výběr a vedl 14:11. Po první čtvrtině drželi hosté vedení 21:18.

Po sedmi bodech dali Kyzlink a Richard Bálint, který na startu druhé čtvrtiny zaokrouhlil svou bilanci na dvouciferní počet trojkou. Kyzlink svou akci ve 14. minutě zvýšil už na 31:24, ale Maďaři desetibodovou šňůrou otočili stav a do poločasu šli s náskokem 36:33. Přestože si Češi vedli lépe na doskoku, doplatili na osm ztrát. Maďaři měli jen dvě.

Po pauze natáhli domácí svou sérii na 9:0 a byl z toho poprvé desetibodový rozdíl. Vedle Gyorgyho Golomana se začalo střelecky dařit Marku Filipovitymu. Viktor Půlpán s Křížem sice snížili na 37:43, další pasáž ale domácí ovládli až do začátku závěrečné čtvrtiny 27:6 a jejich náskok narostl na 27 bodů.

Ginzburgův tým sérií 10:0 zkorigoval stav a nakonec stáhl manko na 14 bodů. Do hry se dostalo všech dvanáct hráčů a vedle Davida Pekárka si odbyl premiéru i Ondřej Švec, který si připsal i první dva body. Byli to další dva debutanti po David Böhmovi, který se představil v Pardubicích, kde se nedostal do hry Marek Vyroubal a musí si na premiéru počkat, protože v Maďarsku se na soupisku nedostal.

Maďarsko - Česko 83:69 (16:21, 36:33, 67:43)

Nejvíce bodů Maďarska: Filipovity 15, Hopkins 11, Goloman a Koller po 9.

Sestava a body Česka: Kyzlink 21, Balvín 10, Kříž 7, Půlpán 2, Peterka - Bálint 16, Palyza 8, Böhm 3, Švec 2, Kovář, Pekárek, Samoura.

Fauly: 19:14. Trestné hody: 14/13 - 14/12. Trojky: 10:9. Doskoky: 28:39.

Tabulka skupiny K:

1. Francie 9 7 2 739:564 16 2. Litva 9 7 2 705:662 16 3. Černá Hora 9 6 3 690:643 15 4. Maďarsko 10 5 5 720:788 15 5. Bosna a Hercegovina 9 5 4 720:742 14 6. Česko 10 3 7 749:808 13