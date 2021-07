Basketbalisté přišli po vysoké prohře s USA o naději na čtvrtfinále OH

Tokio - Čeští basketbalisté podlehli na olympijských hrách v Tokiu v závěrečném utkání ve skupině A favorizovaným Spojeným státům americkým 84:119 a přišli o naději na postup do čtvrtfinále. Při své první účasti pod pěti kruhy od roku 1980 skončí reprezentanti na devátém místě.

Fotogalerie

"Myslím, že první půli jsme hráli úžasně. Druhý poločas nám došly síly," uvedl trenér českého týmu Ronen Ginzburg a ocenil přístup svých svěřenců. "Například Tomáš Satoranský se potýká čtyři až pět dní se zraněním. Neznám moc basketbalistů, kteří by s takovým zraněním hráli," poznamenal.

Satoranský uvedl, že ho od konce úvodního zápasu s Íránem trápí třísla. "Musel jsem se s tím nějak vyrovnat. Je to zranění, které potřebuje čas, ale ten tady nemáte. Je to olympiáda, nechtěl jsem v tom spoluhráče nechat. Ani jsem nepřemýšlel o tom, že bych nehrál," řekl český kapitán. Američany považuje za největší favority na olympijské zlato. "Ale nebudou to mít lehké, jak ukázal už zápas s Francií," připomněl úvodní porážku výběru USA.

Američané, kteří obhajují triumf z minulých tří olympiád a ovládli 15 z dosavadních 19 olympijských turnajů, doplnili ve čtvrtfinále Francii, Austrálii, Itálii, Slovinsko a Španělsko. Svou výhrou navíc zajistili postup ze třetí pozice skupiny B Německu a nedělnímu vítězi duelu mezi domácím Japonskem a Argentinou.

Nejlepším střelcem Američanů byl s 27 body Jason Tatum. Kevin Durant se díky 23 bodům stal historicky nejlepším střelcem USA na olympijských hrách, když překonal Carmela Anthonyho.

V českých barvách se nejvíce dařilo rodilému Američanovi Blakeu Schilbovi se 17 body. Ondřej Balvín dal o dva body méně, Jan Veselý 13 a Tomáš Satoranský 12 bodů.

Český tým si zopakoval souboj s USA z předloňského mistrovství světa v Číně. V Šanghaji na úvod šampionátu prohrál 67:88, ale nakonec obsadil historické šesté místo, zatímco výběr legendárního trenéra Gregga Popoviche byl o jednu příčku horší.

Výběr kouče Ginzburga vstupoval do zápasu s vědomím, že k postupu do čtvrtfinále může prohrát o jeden či za určitých okolností o dva body. K uchování naděje mohl podlehnout maximálně o 31 bodů. Na zvučného soupeře nastoupil bez ostychu, vedl 9:2 a přinutil trenéra Popoviche k oddechovému času. Češi především díky Schilbovým jedenácti bodům v první čtvrtině vyhráli úvodní část 25:18.

Pak Američané zpevnili obranu, kde se opírali hlavně o Jaysona Tatuma. Po trefách Draymonda Greena favorit nejprve snížil a následně díky dvěma rychlým trojkám Kevina Duranta zápas otočil na 37:33. Po čtrnácti odehraných minutách to bylo vůbec poprvé, co favorizovaný celek složený z hráčů NBA vedl. Češi se však nevzdávali, pod košem využívali důrazu Balvína a Veselého. Poločasové skóre trojkou sedm sekund před sirénou upravil na 43:47 z českého pohledu Schilb.

Náskok Američanů ale postupně narůstal. Českému týmu se přestalo střelecky dařit a v závěru třetí a na začátku čtvrté čtvrtiny Američané zaznamenali třináctibodovou šňůru, po níž odskočili 86:60. Šest minut před koncem to už bylo o třicet bodů (64:94). Střelecké představení Američanů pokračovalo až na konečných 119:84.

Basketbalisté Francie porazili na OH také Írán

Basketbalisté Francie porazili Írán 79:62 a stvrdili postup do čtvrtfinále OH z prvního místa v základní skupině A. Svěřenci Vincenta Colleta zůstávají na hrách v Tokiu neporažení, Írán po třetím neúspěchu na turnaji končí.

Bronzoví medailisté z mistrovství světa Francouzi, kteří na úvod porazili USA (83:76) a poté o 20 bodů i české basketbalisty (97:77), nepolevili ani na závěr skupiny. Přestože více prostoru dostali tentokrát i hráči z lavičky, vedli favorité už v poločase o 19 bodů. Asijský celek se sice v úvodu poslední části ještě dotáhl na třináctibodový rozdíl, ale výběr "Les Bleus" žádné komplikace nepřipustil.

O medailových ambicích nechtěla jedna z francouzských opor Evan Fournier zatím mluvit. "Nejdřív je čtvrtfinále, soustřeďme se na něj. Už mnohokrát jsme porazili hodně dobré týmy a pak jsme prohráli v semifinále. Nechceme to opakovat," řekl hráč Bostonu.

Po Íránu, který vypadl ze hry o play off už po prohrách s Českem a USA, skončil turnaj i ve skupině B pro Nigérii, jež podlehla Itálii 71:80. Po třech čtvrtinách sice vedla 63:56, ale poslední prohrála 8:24 a skončila bez výhry.

Italové díky vítězství doplnili ve čtvrtfinále již dříve jisté postupující Francii, svého soka ze skupiny Austrálii a Slovinsko se Španělskem. Austrálie díky vítězství nad Německem stejně jako Francie na turnaji ještě nezaváhala a o udržení neporazitelnosti budou hrát v "céčku" v neděli také Slovinsko a Španělsko ve vzájemném souboji.

Muži:

Skupina A:

Írán - Francie 62:79 (17:22, 27:46, 47:62)

Nejvíce bodů: Haddádí 18, Kazemí a Jakchalí oba 11 - Heurtel 16, Luwawu Cabarrot 12, De Colo a Poirier po 10.

ČR - USA 84:119 (18:25, 43:47, 60:82)

Body ČR: Schilb 17, Balvín 15, Veselý 13, Satoranský 12, Jelínek, Palyza oba 7, Auda 6, Sehnal 5, Bohačík 2, Peterka, Šiřina, Vyoral všichni 0.

Nejvíce bodů USA: Tatum 27, Durant 23, LaVine 13.

Fauly: 14:17. Trestné hody: 13/8 - 12/9. Trojky: 8:20. Doskoky: 29:36.

Konečná tabulka:

1. Francie 3 3 0 259:215 6 2. USA 3 2 1 315:233 5 3. ČR 3 1 2 245:294 4 4. Írán 3 0 3 206:283 3

Skupina B:

Itálie - Nigérie 80:71 (29:17, 40:39, 56:63), Austrálie - Německo 89:76 (18:22, 44:40, 66:59).

Konečná tabulka:

1. Austrálie 3 3 0 259:226 6 2. Itálie 3 2 1 255:239 5 3. Německo 3 1 2 257:273 4 4. Nigérie 3 0 3 230:263 3