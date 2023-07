Basketbalisté při premiéře trenéra Ocampa prohráli s Pobřežím slonoviny

Viana do Castelo (zvláštní zpravodaj ČTK) - Čeští basketbalisté v prvním zápase pod vedením nového trenéra Diega Ocampa neuspěli, v portugalském Viana de Castelo podlehli v přípravném turnaji 81:97 Pobřeží slonoviny. Národní tým doplatil na 30 ztrát a nepomohlo mu ani 12 bodů Matěje Svobody a Tomáše Kyzlinka, soupeře táhl dvacetibodový Zamba Camara. V sobotu vyzvou Češi domácí Portugalsko, o den později zakončí turnaj duelem s Jordánskem.

"Zápas jsme začali dobře, přesně tak, jak jsme chtěli. Hráli jsme fyzicky, dobře se rozhodovali a posílali míč. Jak ale minuty postupovaly, bylo vidět, že jsme unavení," řekl po utkání novinářům Ocampo. "Soupeř hrál hodně agresivní a běhavý basketbal a my nebyli schopni na takový level zareagovat. Pozitivní zprávou je, že hráči chápou, co po nich chceme. Umí to zahrát. Jen musíme vydržet déle než 17 minut," doplnil Ocampo.

Sedmačtyřicetiletý Ocampo nahradil na lavičce Ronena Ginzburga, který skončil ve funkci po deseti letech. Španělský kouč se musí obejít během léta bez omluveného Tomáše Satoranského, Jana Veselého, Ondřeje Balvina či Patrika Audy. V Portugalsku stále nejsou ani Vít Krejčí, Martin Peterka, Jaromír Bohačík a James Karnik, kteří by se měli připojit později.

Češi měli povedený nástup a díky šesti bodům Matěje Svobody vedli brzy 12:2. Soupeř sice srovnal, národní tým ale znovu ke konci první čtvrtiny utekl do desetibodového vedení. Ve druhé části hráči Pobřeží slonoviny hru srovnali a v závěru poločasu se dostali poprvé do vedení (37:36). Češi ale díky Svobodovi získali do přestávky zpět těsný náskok. Křídelní hráč Děčína měl v půli 10 bodů, hosty táhl dvanáctibodový Camara.

Ve druhé polovině Pobřeží slonoviny ale vývoj zvrátilo. Češi udělali ve třetí čtvrtině 13 ztrát a soupeř otočil na 75:59. "Šli jsme dolů, dolů a dolů, protože jsme byli unavení. A když jste unavení, neděláte dobrá rozhodnutí. Naše střelba z pole byla dobrá, trestné hody už tolik ne. Dělali jsme ztráty a chvílemi jsme ztráceli i na doskoku. Úkolem nás trenérů je si teď vše projít a porozumět tomu, proč se to děje," podotkl Ocampo.

Africký celek vyhrál třetí desetiminutovku jasně 34:17. "Ztrát bylo hodně. Pobřeží slonoviny začalo dobře tlačit. Když to na nás vytáhli, zmatkovali jsme a hráli hodně ukvapeně. Spousta ztrát bylo až naivních. Věřím, že se z toho poučíme. Trochu se na ten level a agresivitu adaptujeme a příště to bude úplně jiný příběh," uvedl Svoboda.

Manko výběru trenéra Ocampa narostlo v závěrečné části až na dvacet bodů. Národní tým nakonec prohrál o šestnáct. Pobřeží slonoviny zaznamenalo v utkání dvacet zisků a jen osm ztrát.

"Není snadné, že hrajeme už zase zítra. Musíme teď zapracovat na týmovém duchu. Když se začaly věci kazit, nebylo to ono. My teď ale nemůžeme být v nejlepší formě a hrát náš nejlepší basketbal. Vrchol pro nás začíná za 15 dnů. Co bych ale ocenil, že jsme se nevzdali. Poslední čtvrtinu jsme uhráli zase remízu. Hráči mohli zbytek zápasu vzdát, ale neudělali to," dodal Ocampo.

Po turnaji v Portugalsku čeká české basketbalisty ještě turnaj v Brně (4.-6. srpna). Předkvalifikace o OH 2024 se uskuteční v Tallinnu a případně poté v Gliwicích od 12. do 20. srpna.

Přípravný turnaj basketbalistů ve Viana do Castelo (Portugalsko): Česko - Pobřeží slonoviny 81:97 (24:19, 42:41, 59:75) Sestava a body Česka: Kyzlink, M. Svoboda oba 12, Kříž 11, Böhm 9, Sehnal 2 - Bálint, Kozák oba 8, Hruban 7, Husták, Švec oba 4, Půlpán, Puršl oba 2. Nejvíce bodů Pobřeží slonoviny: Camara 20, Moulare 15, Kouadio 14. Fauly: 24:23. Trestné hody: 20/12 - 29/24. Trojky: 11:5. Doskoky: 42:34.