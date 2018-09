Praha - Dlouhou noc za sebou mají čeští basketbalisté, kteří v Sarajevu slavili historický postup na mistrovství světa. Po nedělní výhře 85:80 nad Bosnou a Hercegovinou sice zpočátku slavili opatrně, aby nenaštvali domácí fanoušky, nakonec ale zůstali vzhůru celou noc a užívali si velký úspěch. Mimo jiné žertovali na téma možného souboje s výběrem Spojených států složeným z hvězd z NBA.

"Měli jsme velkou oslavu, bylo hodně piva a hodně vodky. Byla to hezká noc, ani jsme nespali a jeli rovnou na letiště," popisoval trenér Ronen Ginzburg, který slavil společně s hráči. "Ještě jsem nespal, oslava byla, na mistrovství světa nepostoupíte každý den. Oslavit takový úspěch je důležité," přidal Tomáš Satoranský po příletu do Prahy.

Jedinou kaňkou oslav bylo, že byly krátké, jelikož už brzy ráno musel být tým na letišti a následně se přes Vídeň přesunout domů. "Nebylo na oslavy moc času. Na hotel jsme se dostali po jedenácté hodině a než jsme se navečeřeli a povedlo se nám vyrazit do města, bylo půl jedné ráno. A v šest jsme vyjížděli na letiště. Některým se nám tam podařilo vmáčknout ještě dvě hodiny spánku, což byla oproti jiným velká výhoda. Ale bylo důležité to oslavit, protože se to opravdu neděje každý den," řekl kapitán Pavel Pumprla.

"Ze začátku to bylo takové vlažné, protože jsme si ještě neuvědomovali, že už na šampionátu opravdu jsme a co jsme vlastně dokázali, navíc jsme nechtěli slavit před domácími fanoušky. Ale pak se atmosféra rozvolnila a bylo to velmi příjemné. Užili jsme si to, ale už se těším do postele," prohlásil další z hrdinů Jaromír Bohačík.

Během oslav hráči hodně řešili, na jaké soupeře by rádi za rok na světovém šampionátu v Číně narazili. A většina se shoduje, že by si rádi zahráli proti pětinásobným šampionům a patnáctinásobným vítězům olympijských her Američanům. Tedy týmu složenému z hvězd NBA.

"Říkali jsme si, kdo bude bránit Stephena Curryho a LeBrona Jamese. Jestli na ně budeme chodit při dvojičkách pod clonami a necháme je střílet. U toho jsme se pobavili," popisoval Pumprla zábavu během oslav. "Padaly tam nějaké vtípky na tohle téma, ale trenér by s naší taktikou asi nesouhlasil," usmíval se Bohačík. "Já o vysněném soupeři ještě ani nepřemýšlel. Já vlastně nikdy nepřemýšlel, že bych si na mistrovství světa mohl někdy zahrát. Je to strašně čerstvé a nové," dodal.

To Pumprla by se měření sil s Američany nebránil. "Dostat USA, to by byl samozřejmě nejlepší zážitek pro všechny, protože kromě Satyho (Tomáše Satoranského) a Veselky (Jana Veselého), se nikdo z nás s nimi ještě nepotkal. Ale zajímavé by bylo i potkat týmy jako Argentina a Brazílie, se kterými jen tak nehrajeme," dodal Pumprla.

Ať už do čtyřčlenné základní skupiny dostanou Češi kohokoli, pojedou do Číny s cílem zabojovat o dvě postupová místa. "Nejedeme se tam jen zúčastnit. Výkony v kvalifikaci jsme ukázali, že máme ještě na víc. Neměli jsme moc času společně trénovat, proto si myslím, že se můžeme ještě hodně zlepšit. Tým má potenciál, kluci tady hodně vyrostli, dává nám to další možnosti," věří Satoranský, že za rok bude dirigovat ještě silnější tým.

"Těžko odhadovat naše šance, ale mistrovství světa je specifické. Může být těžší postoupit přímo na šampionát než pak na něm třeba ze skupiny. Mistrovství Evropy je kolikrát našlapanější než svět. Můžete dostat týmy z Afriky a Asie, které nedosahují takových kvalit jako evropské týmy. Na jednu stranu si to tam pojedeme užít, protože budeme hrát proti soupeřům, se kterými jsme se ještě nepotkali a asi už ani nepotkáme. Ale na druhou stranu to tam nepojedeme odevzdat. Myslím, že postup ze skupiny by neměl být mimo realitu. A co se může dít dál, na to už se jenom těším," dodal kapitán Pumprla.