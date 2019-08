Basketbalisté poprvé v přípravě na MS prohráli, podlehli Němcům

Hamburk - Čeští basketbalisté prohráli druhý zápas na VTG Supercupu v Hamburku s domácím Německem 68:87 a připsali si v pátém testu finální přípravy na mistrovství světa v Číně první porážku. Vítěze dotáhl k úspěchu Denis Schröder 21 body. Druhý ze tří turnajů před šampionátem zakončí svěřenci trenéra Ronena Ginzburga v neděli proti Maďarsku od 17:30.

"Věděli jsme, že Němci mají kvalitní tým kolem Schrödera a hrají doma, takže to nebude nic jednoduchého. Narazili jsme na výbornou agresivní obranu. Trošku jsme se s tím nedokázali vypořádat. Musíme si z toho vzít i pozitivní věci, že jsme nesložili zbraně a výborně zahrál Pavel Pumprla," řekl asistent trenéra Petr Czudek. "Zítra náš čekají Maďaři, celkově ještě čtyři zápasy a navlékáme korálky, abychom byli co nejlépe připravení na Šanghaj," doplnil.

Němci v utkání představili všech pět hráčů z NBA. Vedle Schrödera Daniela Theise z Bostonu, Maximiliana Klebera z Dallasu a Isaaca Bongu s Moritzem Wagnerem z Washingtonu.

Český tým vedl jen v úvodu a to třikrát po úvodním koši Hrubana a potom ještě po celkem čtyřech úspěšných trestných hodech Audy. Němce táhl hvězdný Schröder z Oklahomy, který za první čtvrtinu stihl 11 bodů včetně dvou trojek, sedmibodovou šňůru na 20:12 navíc korunoval parádní přihrávkou na Theise.

Úvod druhé čtvrtiny přinesl pasáž dlouhou dvě minuty a 38 sekund bez bodů, potom ale narostl náskok Němců až na 16 bodů, což zařídil v 18. minutě trojkou Theis. Češi poté zlepšili obranu a do poločasu předvedli osmibodovou šňůru, šest z nich zaznamenal Auda.

"Byl to doteď určitě náš nejtěžší soupeř. Viděli jsme, kde máme ještě slabiny a na čemu budeme muset ještě zapracovat. Myslím si, že jednou z těch věcí bylo, že Německo hrálo opravdu s vysokou sestavou na skoro všech postech kromě rozehrávače. To je hodně těžké, navíc hráli hodně fyzicky," řekl Patrik Auda, který byl s 12 body nejlepším českým střelcem.

Po přestávce ale zavelel k dalšímu úniku Němců Schröder, který ve druhé čtvrtině půlku strávil na lavičce a v další nebodoval. A pak se trefil dvakrát Kleber, přičemž jednou z toho za tři body, a Češi rázem museli stahovat ztrátu 31:46.

Na chvíli se jim to dařilo, pak ale dvě ztráty potrestal Schröder a po Giffeyově trojce byl rozdíl již 18 bodů. V závěrečné čtvrtině narostl až na 25 bodů. Kapitán Pumprla, Vyoral, Krejčí a Peterka na to odpověděli devítibodovou šňůrou a Češi nakonec porážku zmírnili.

Pěti body se na tom podílel v závěru devatenáctiletý Krejčí. "Byl to asi nejlepší tým, proti kterém jsem kdy hrál nějaké větší minuty. Byla to obrovská škola a první hodně kvalitní soupeř a myslím, že jsme to všichni potřebovali," podotkl Vít Krejčí.

Basketbalový turnaj mužů VTG Supercup:

--------

Německo - ČR 87:68 (23:14, 39:31, 68:50)

Nejvíce bodů: Schröder 21, Theis 17, Lo 10 - Auda 12, Balvín 10, Hruban 9. Fauly: 23:17. Trestné hody: 14/10 - 25/18. Trojky: 11:2. Doskoky: 41:39.

Maďarsko - Polsko 80:75 (20:24, 44:41, 65:63).

Tabulka:

1. Německo 2 2 0 170:130 4 2. ČR 2 1 1 164:173 3 3. Maďarsko 2 1 1 142:158 3 4. Polsko 2 0 2 161:176 2