Basketbalisté podruhé na turnaji v Hamburku prohráli, Itálii podlehli 71:83

Hamburk - Čeští basketbalisté prohráli na přípravném turnaji v Hamburku před olympijskou kvalifikací i svůj druhý zápas, když podlehli Itálii 71:83. Nejlepším reprezentačním střelcem byl devítibodový Luboš Kovář, soupeře táhli s 16 body Achille Polonara a Stefano Tonut. Se Supercupem se český tým rozloučí nedělním duelem proti Tunisku (17:00), které se ještě dnes večer utká s domácím Německem.

"Potřebujeme získat zítra vítězství, abychom turnaj dobře zakončili. Únava, neúnava, musíme to vyhrát," uvedl v tiskové zprávě rozehrávač Ondřej Sehnal. "Proti Itálii jsme to na doskoku zvládli a celkově se vydařila první a čtvrtá čtvrtina. Ve druhé a třetí to ale nebylo podle našich představ," mínil Sehnal.

Tým Ronena Ginzburga, který stále nemá k dispozici své hlavní hvězdy Tomáše Satoranského, Jana Veselého, Jaromíra Bohačíka nebo Vojtěcha Hrubana, vstoupil do utkání lépe než o den dříve s Německem (62:95) a od úvodu držel s Italy vyrovnané skóre. Pomáhal tomu i Patrik Auda, který se vrátil po zranění. Přestože Češi v závěru první čtvrtiny prohrávali 17:22, dokázali ještě do konce úvodní části vyrovnat.

Ve druhé čtvrtině však už nebyla hra tak plynulá a časté přerušování sedělo spíše soupeři. Ginzburgův výběr doplácel zejména na ztráty, kterých udělal do poločasu 13 oproti čtyřem italským. V závěru navíc protivník utekl do dvojciferného náskoku. Po nesportovním faulu Ondřeje Balvína nejprve proměnil dva trestné hody Nicoló Melli a následně přidal trojku Michele Ruzzier. Do kabin Češi odcházeli se čtrnáctibodovou ztrátou.

"Ten počet ztrát nemůže na takovéhle úrovni být. První tři čtvrtiny jsme se špatně prali s rychlým přechodem Italů do protiútoku, kdy měli opravdu hodně brejků. To jsou klíče k jejich vítězství," uvedl Sehnal.

Český tým nezachytil ani začátek třetí části a Italové šňůrou 11 bodů zvýšili až na 60:35. V průběhu čtvrtiny navíc dohrál kvůli pěti faulům Auda. Korekce výsledku přišla až v závěrečné desetiminutovce, kdy na palubovce dostali větší prostor Kovář či Zídek. Češi i díky jejich příspěvku nakonec snížili na konečných 71:83.

"Hlavně Honza Zídek se už trochu oklepal, ztratil nervozitu a dal pár střel. 'Kovy' to samé. I Ríša Bálint tam měl super úsek, takže si myslím, že pro nás mladé to bylo dobře," dodal Sehnal.

ČR - Itálie 71:83 (22:22, 35:49, 46:69)

Nejvíce bodů: Kovář 9, Peterka, Sehnal, Zídek všichni 8 - Polonara, Tonut oba 16, Mannion 14. Fauly: 22:23. Trestné hody: 21/18 - 22/20. Trojky: 7:11. Doskoky: 35:36.

20:30 Německo - Tunisko.