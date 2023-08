Basketbalisté podlehli v olympijské předkvalifikaci Izraeli 67:80

Tallinn - Čeští basketbalisté prohráli v Tallinnu ve druhém utkání olympijské předkvalifikace s Izraelem 67:80 a nenavázali na sobotní výhru 77:74 nad domácím Estonskem. V úterý od 15:00 SELČ budou hrát ještě se Severní Makedonií, ze skupiny A postoupí dva týmy do semifinále, které se uskuteční v pátek v polských Gliwicích. Izrael po vítězství nad Severní Makedonií 86:65 i podruhé uspěl.

Nejlepším českým střelcem byl se 16 body pivot Martin Kříž. Dvouciferný počet bodů zaznamenali také kapitán Vojtěch Hruban (13) a Ondřej Sehnal (10). Izrael dotáhli k vítězství s 27 body Yam Madar a s 22 body Bar Timor.

"Je to jednoduché. Za dnešní prohrou stojí naše ztráty a útočné doskoky soupeře. Je to velký rozdíl, když hrajete proti Izraeli s hráči, které mají. Musíme se na to lépe připravit po stránce individuálních dovedností. Některé ztráty v prvním poločase nás potopily. To je moje zodpovědnost připravit hráče tak, aby hráli dobře od začátku zápasu a pokračovalo to během celého utkání," řekl novinářům Ocampo. "Pozitivem je, že jsme jim konkurovali ve druhém poločase. Dostali jsme se na rozdíl šesti, sedmi bodů. Je dobrá zpráva, jak tým na vývoj zareagoval," dodal.

Do základní pětky se dostal při soutěžním debutu Michal Kozák. Hruban, který se v sobotu proti Estonsku vyfauloval a skončil bez bodu, začal zápas dvěma trojkami a otočil stav na 6:2. Po koši s proměněnou šestkou Sehnala ještě vedli Češi 9:4, ale potom nedokázali pět minut a 42 sekund skórovat a Izrael devítibodovou šňůrou unikl.

Půst přerušil až trojkou Sehnal, ale na přelomu první a druhé čtvrtiny soupeř zaznamenal sérii 7:0 do náskoku 20:12. Od stavu 17:31 sice Ocampův tým vyhrál následnou pasáž 9:2, ale přišel další výpadek a jedenáctibodová šňůra Izraelců, za které stihl Madar nastřílet za poločas 14 bodů a Timor o jeden méně. Pěti body před poločasovou pauzou zkorigoval skóre na 31:44 Spencer Svejcar.

Třetí čtvrtinu začal košem opět Hruban, trojkou navázal Kříž a Ocampův výběr zaostával už jen o osm bodů. Izraelce ale po pěti minutách a 32 sekundách nastartovala Timorova trojka, ujali se vedení až o 14 bodů a česká snaha o korekci přinesla už jen jednou do konce třetí části umazání ztráty pod dvouciferný rozdíl.

Ve 33. minutě Češi po trojce Matěje Svobody a koši Martina Peterky snížili na 52:60 a vzápětí po třech úspěšných šestkách Davida Böhma a koši Víta Krejčího měli jen šestibodové manko. Na kontakt se ale nedostali a v závěru si ještě pohoršili ve skóre, které může hrát roli v postupových počtech při bodové shodě. Od stavu 67:74 totiž ještě inkasovali dvě trojky od Madara.

"Ty poslední dvě střely hodně bolí. Včera to bylo to samé. Dostali jsme taky dvě trojky v poslední minutě. To je dohromady 12 bodů. Nikdy nevíte, co se v systému turnaje stane," litoval Ocampo.

"To je ale v tuto chvíli už minulost. Pro mě je důležité, jak využijeme volný den a připravíme se na utkání se Severní Makedonií. Záleží na nás. Chceme hrát dobrý basketbal v útoku i obraně co nejvíc minut v řadě," dodal Ocampo.

Olympijská předkvalifikace basketbalistů - skupina A:

Česko - Izrael 67:80 (12:16, 31:44, 45:56)

Sestava a body Česka: Kříž 16, Hruban 13, Sehnal 10, Krejčí 6, Kozák 2 - Svejcar a Kyzlink po 5, Böhm a M. Svoboda po 3, Puršl a Peterka po 2, Půlpán.

Nejvíce bodů Izrael: Madar 27, Timor 22, Sorkin 11.

Fauly: 23:18. Trestné hody: 12/12 - 22/18. Trojky: 9:10. Doskoky: 34:46.

18:00 Estonsko - Severní Makedonie.

Tabulka:

1. Izrael 2 2 0 166:132 4 2. Česko 2 1 1 144:154 3 3. Estonsko 1 0 1 74:77 1 4. Severní Makedonie 1 0 1 65:86 1