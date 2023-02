Basketbalisté podlehli v kvalifikaci MS Francii, Wembanyama jim dal 22 bodů

Pardubice - Čeští basketbalisté už bez šance na postup prohráli v Pardubicích v posledním domácím zápase kvalifikace mistrovství světa s Francii 59:72. Přestože na začátku druhé čtvrtiny vedli až o 19 bodů, neukončili proti úřadujícím vicemistrů Evropy sérii porážek, která je připravila o účast na šampionátu. Natáhla se na šest kvalifikačních utkání. Duel v Enteria areně sledovalo 4521 diváků.

Francouzský tým, kterému také chyběla řada opor, dotáhl k vítězství ziskem double doublu za 22 bodů a 17 doskoků Victor Wembanyama, favorit letošního draftu NBA. Nejlepším střelcem utkání byl ale domácí Tomáš Kyzlink s 23 body. Ani jeho výkon týmu kouče Ronena Ginzburga nestačil na to, aby oplatil Francii porážku z loňského srpna z Paříže 60:95.

Češi měli skvělý vstup do utkání. Začali šňůrou 8:0 a až do času 4:33 nepovolili soupeři ani jeden koš ze hry. Vedli tak 13:1 a hned devíti body se na tom podílel Kyzlink, který dal dvě trojky a koš s proměněnou šestkou. Až pak se prosadil Wembanyama, ale byly to pro Francouze zase na dlouho jediné body.

Následovala další osmibodová šňůra domácích, během které si 219 centimetrů vysokého Wembanyamu vychutnal o dva centimetry menší Ondřej Balvín a završil akci efektní smečí. Až za stavu 2:21 se hosté střelecky trochu probrali a snížili na 11:24. Dunkem se předvedl i Wembanyama.

Na přelomu první a druhé čtvrtiny ale dal pět bodů Richard Bálint a zvýšil na 30:11. Pak sice dali Francouzi vůbec poprvé v zápase dva koše ze hry za sebou, ale odpověděl po parádní souhře s Kyzlinkem Balvín.

Francouzi snížili na 21:32 i díky dvěma šestkám a trojce Wembanyamy. Zareagovali sice úspěšným průnikem Kyzlink a smečí kapitán Vojtěch Hruban, ale soupeři se dařilo a stáhl ztrátu na rozdíl devíti bodů.

Po pauze navíc pokračovali a celkově natáhli sérii na 10:0. Vzápětí se přiblížili dvakrát už na čtyři body. Odpověděl ale v obou případech Kyzlink, který navíc po koši s faulem zvýšil na 43:36. Po dvou trojkách Wembanyamy a koši Yoana Makoundoua poprvé vedli Francouzi. Utekli na 47:43, ztrátu sice smazali šestkou Kyzlink a trojkou Bálint, ale soupeř se před závěrečnou desetiminutovkou vrátil do vedení a už jej nepustil.

Desetibodovou sérii Francouzů podpořil dvěma trojkami Nicolas Lang. Přerušil ji trojkou Kyzlink. Dva trestné hody přidal Auda, ale z dálky se trefil opět Wembanyama a po koši Paula Lacombeho měli hosté zase dvouciferný náskok. Vzdálili se i na 15 bodů, nakonec ještě výsledek zkorigoval Ondřej Hanzlík. V závěru se dočkal první reprezentační šance i Jakub Slavík.

Kvalifikace basketbalistů o postup na mistrovství světa 2023:

Skupina K:

Česko - Francie 59:72 (27:11, 36:27, 47:49)

Sestava a body Česka: Kyzlink 23, Balvín 8, Hruban 6, Kříž 2, Půlpán - Auda 10, Bálint 8, Hanzlík 2, Böhm, Karnik, Slavík, Šafarčík.

Nejvíce bodů Francie: Wembanyama 22, Lacombe 13, Makoundou 10.

Fauly: 18:18. Trestné hody: 11/9 - 17/8. Trojky: 6:8. Doskoky: 37:48.

Litva - Maďarsko 89:64.

Tabulka:

1. Francie 11 9 2 903:679 20 2. Litva 11 9 2 859::782 20 3. Černá Hora 10 6 4 746:708 16 4. Maďarsko 11 5 6 784:877 16 5. Bosna a Hercegovina 10 5 5 776:834 15 6. Česko 11 3 8 808:880 14