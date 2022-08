Basketbalisté po nepodařeném druhém poločase prohráli v kvalifikaci MS s Francií

Paříž - Čeští basketbalisté podlehli na startu druhé fáze kvalifikace mistrovství světa v Paříži favorizované domácí Francii 60:95, třebaže první poločas vyhráli. Po sérii tří vítězství na konci předchozí skupiny si připsali čtvrtou porážku ze sedmi utkání. Další duel čeká svěřence trenéra Ronena Ginzburga v sobotu od 18:15 v Chomutově proti Maďarsku a bude zároveň generálkou na mistrovství Evropy, jehož jednu ze základních skupin hostí na začátku září pražská O2 arena.

Výhru Francouzů řídili shodně 16 body Timothé Luwawu-Cabarrot a Guerschon Yabusele. Na české straně byl nejlepším střelcem se 14 body kapitán Vojtěch Hruban.

Češi nastoupili bez zraněných rozehrávačů Tomáše Satoranského a Víta Krejčího i nemocného Jaromíra Bohačíka. Francie představila čtyři hráče z NBA - Rudyho Goberta, který po sezoně přestoupil z Utahu do Minnesoty, Evana Fourniera z New York Knicks, Luwawua-Cabarrota z Atlanty a Théa Maledona z Oklahomy.

"Gratuluji Francii k vítězství. My jsme podle mého názoru v prvním poločase hráli skvěle. Jenže ve druhém poločase jsme nevydrželi tlak. Zatímco za první jsme udělali šest ztrát, ve druhém jsme přidali dalších 19. My jsme v minulých dnech přišli o tři rozehrávače a o to složitější bylo dneska se s tím tlakem vyrovnat. Musíme si vzít ty dobré věci z první půle. Větší týmy, než jsme aktuálně my, zde prohrály podobným rozdílem. To musíme respektovat a musíme se připravit na další zápas," řekl novinářům Ginzburg.

Duelu předcházel rozlučkový ceremoniál s bývalým kapitánem francouzské reprezentace Borisem Diawem. Vstup vyšel českému týmu. Na úvodní koš kapitána Hrubana sice odpověděl Luwawu-Cabarrot, ale šňůrou 8:0 orámovanou trojkami Hrubana a také pětibodového Ondřeje Balvína šel Ginzburgův tým do vedení 10:2.

"Respekt Francii. Myslím ale, že nečekali, že budeme hrát takhle. Hráli jsme jako tým, dělili jsme se o míč, ztěžovali jsme jim střelbu, nic jsme nedali zadarmo. A druhá půle? Dostali jsme se do problémů. V takovém zápase jste pod tlakem čtyřicet minut, ne deset. Jejich náhradníci jsou hladoví, my je nebyli schopní uhlídat. Zvládali proměňovat rychlé brejky. Francie je jeden ze tří nejlepších týmů na světě, ze zápasu si můžeme vzít hodně pozitivního," uvedl pivot Balvín.

Francouzi pak zahájili obrat, Balvín sice ještě upravil na 12:5, ale devítibodová šňůra dostala poprvé do náskoku domácí tým. Potom však předvedli dokonce sérii 12 bodů Češi a vedli 26:16.

Na startu druhé čtvrtiny zajistil českému týmu náskok 11 bodů Balvín, na 35:24 pak zvýšil po Hrubanově přihrávce efektně zakončeným protiútokem Tomáš Kyzlink. Jan Veselý posunul vzápětí největší český náskok v zápase dokonce na 12 bodů.

Další pasáž ale ovládli Francouzi 13:2 a snížili na 38:39. Táhl je s 12 body Yabusele a pod košem se začala prosazovat domácí hvězda Gobert. Vedení 42:38 do pauzy zajistil Ginzburgovu výběru trojkou Hruban, který v poločase vládl se 14 body střelcům.

Start druhého poločasu se opozdil téměř o 20 minut kvůli problémům s košem a nástup pak vyšel Francouzům díky smečím Yabuseleho a Goberta. Proměněnými dvěma šestkami pak dostal Francii teprve potřetí v utkání do vedení opět Yabusele a po další Gobertově smeči už náskok favorita narůstal.

Až po téměř třech minutách po poločase se prosadil Balvín, ale trojka Thomase Heurtela a koše Fourniera, Goberta, Vincenta Poiriera a Luwawua-Cabarrota zajistily domácím náskok 56:44.

Češi se nemohli prosadit v ofenzivě i kvůli blokům Goberta a Terryho Tarpeye, který předvedl hned dva za sebou. Francouzi třetí čtvrtinu zcela ovládli. Dali 28 bodů a Češi do koše, který způsobil po poločase prodlevu, jen osm.

Ve zbytku utkání navyšovali domácí v zaplněné Accor Areně rozdíl. Vyšplhal až na 35 bodů a Francouzi měli hned pět střelců s dvouciferným počtem bodů - vedle Luwawua-Cabarrota a Yabuseleho také Goberta (14), Elieho Okoba a Poiriera (oba 10).

"Druhá půle byla těžká. Nedali jsme jim nic zadarmo, bojovali jsme na doskoku, ale bohužel nemáme dostatečnou rotaci, abychom to vydrželi na vysoké úrovni jako Francie. Musíme uznat, že jsou lepším týmem. Musíme si ale v sobě zachovat, jak jsme si pomáhali, jak jsme byli agresivní. Ztráty vás na této úrovni ale bohužel zabíjí," podotkl Balvín.

Na absenci lídra týmu Satoranského se nechtěl vymlouvat. "To nebylo až tak důležité, už jsme si bez něj vyzkoušeli spoustu zápasů, třeba právě i v kvalifikaci o mistrovství světa. Během sezony s námi nehraje, na tohle se nemůžeme koukat. Víme, že naše generace stárne, mladé musíme nechat povstat. Hlavně Viktor (Půlpán) mě ohromil, hrál skvěle. Máme hráče, kteří se musí podobné situace naučit zvládat. A tohle je nejlepší možná cesta," dodal Balvín.

Kvalifikace basketbalistů o postup na mistrovství světa - skupina K:

Francie - Česko 95:60 (18:27, 38:42, 66:50)

Nejvíce bodů Francie: Luwawu-Cabarrot, Yabusele oba 16, Gobert 14.

Sestava a body ČR: Hruban 14, Balvín 12, Kyzlink 9, Sehnal 6, Veselý 4 - Jelínek 7, Auda 3, Peterka 3, Kříž 2, Půlpán, Palyza, Vyoral.

Fauly: 16:17. Trestné hody: 20/13 - 13/9. Trojky: 6:7. Doskoky: 43:35.

Maďarsko - Litva 78:88 (38:44), Černá Hora - Bosna a Hercegovina 88:69 (41:26).

Tabulka:

1. Francie 7 6 1 559:403 13 2. Litva 7 6 1 550:499 13 3. Černá Hora 7 5 2 552:497 12 4. Česko 7 3 4 545:578 10 5. Bosna a Hercegovina 7 3 4 541:574 10 6. Maďarsko 7 3 4 477:557 10