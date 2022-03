Basketbalisté Opavy po 19 letech sesadili Nymburk z trůnu a ovládli ČP

Louny - Basketbalisté Opavy vyhráli po 19 letech Český pohár. Ve finále v Lounech zvítězili nad favorizovaným Nymburkem 97:93 a vybojovali šestý triumf v historii soutěže. Naposledy slavili v roce 2003, od té doby třikrát v letech 2004, 2017 a 2019 svému dnešnímu sokovi podlehli ve finále.

Nymburk v soutěži poznal přemožitele po 53 zápasech a nevyšel mu útok na šestý triumf za sebou a šestnáctý celkově. Slezanům pomohl k úspěchu ve finále 23 body nejlepší střelec zápasu Radim Klečka, který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem závěrečného turnaje.

Opavě se povedlo porazit Nymburk v této sezoně už podruhé. V listopadu v lize nad úřadujícími sedmnáctinásobnými českými šampiony vyhrála 100:98 a uštědřila mu dosud jedinou prohru v tomto ročníku soutěže.

V úvodu finále se dostala Opava do vedení 7:2, ale Nymburk odpověděl devítibodovou šňůrou, kterou ukončila až trojka Jakuba Šiřiny. Po první čtvrtině i díky střelbě z dálky drželi náskok Slezané, kterým pomohly trefy Jana Švandrlíka a Jakuba Slavíka.

Druhou čtvrtinu svěřenci Petra Czudka opanovali. Mezi 16. a 19. minutou předvedli šňůru 13:0 a vedli 53:35. Na rozdíl 18 bodů se před poločasem dostali ještě dvakrát. Opava dala za poločas 10 trojek ze 17 pokusů, tři zaznamenal Šiřina.

Nymburk dobrým nástupem do druhého poločasu stáhl manko do 26. minuty na 57:65 díky trojce Jerricka Hardinga. Opavu dostali zpět do dvouciferného náskoku postupně Filip Zbránek a Miroslav Kvapil, potom Zbránek čtyřmi body body v rychlém sledu zajistil i rozdíl 11 bodů. Trojka Lukáše Palyzy, čtyři body Luboše Kováře ale znamenaly snížení na 69:73 a Colbey Ross s klaksonem na konci třetí čtvrtiny snížil na tři body.

Gorjok Gak sice pak hned smečí stáhl ztrátu na 73:74, ale Opava odpověděla devítibodovou šňůrou, kterou řídil sedmi body včetně dvou trojek Klečka. Další trefou z dálky odpověděl střelec zápasu na Palyzovou snížení a na 88:76 zvýšil smečí Mattias Markusson. Nymburk se ještě dostal dvakrát k soupeři na dva body, naposledy to bylo v čase 39:25 díky trojce kapitána Vojtěcha Hrubana. Ale pojistku zařídil úspěšným průnikem 17 vteřin před koncem Šiřina.

V zápase o 3. místo Pardubice porazily Brno 79:74 a dosáhly nejlepšího výsledku v soutěži od roku 2018, kdy podlehly až ve finále Nymburku. Spravily si chuť po loňské porážce v duelu o bronz s Hradcem Králové.

Dvaceti body pomohl k pardubickému úspěchu Dantez Walton, Josef Potoček a Tomáš Vyoral si připsali po 14 bodech. Brnu nestačilo ani 21 bodů nejlepšího střelce utkání Rashada Maddena.

Brnu se povedl vstup do utkání. Rychle vedlo 9:4 a v 5. minutě uniklo dokonce na desetibodový rozdíl. Beksa ale ještě v první třetině otočila stav na 24:20 a ve druhé čtvrtině unikla dvakrát do devítibodového náskoku.

Ve 27. minutě zvýšil trojkou Vyoral už na 56:44 - nejvyšší rozdíl v celém utkání. První polovina čtvrté čtvrtiny patřila Brnu a Viktor Půlpán mu dokonce v čase 35:18 získal vedení 70:69. Pardubice ale odpověděly a do konce zápasu už vedení nepustily.

Výsledky finálového dne Českého poháru basketbalistů

Finále:

Nymburk - Opava 93:97 (19:20, 41:57, 71:74)

Nejvíce bodů: Harding 22, Benda 15, Routt 14 - Klečka 23, Šiřina 16, Kouřil 12.

O 3. místo:

Brno - Pardubice 74:79 (21:24, 37:40, 52:61)

Nejvíce bodů: Madden 21, Marko 12, Půlpán 11 - Walton 20, Potoček, Vyoral oba 14.

Nejužitečnější hráč turnaje: Radim Klečka (Opava).