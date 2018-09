Praha - Čeští basketbalisté odjeli do Hamburku, kde budou ladit formu před pokračováním kvalifikace mistrovství světa. Na duely s Ruskem a v Bosně je má připravit turnaj, ve kterém nejprve změří síly se silnou Itálií a následně buď s domácím Německem, nebo Tureckem.

Turnaj je pro český tým o to důležitější, že tým se potřebuje sehrát se svými hvězdami Tomášem Satoranským a Janem Veselým. "Jsem moc rád, že je tu máme, ale nesmíme zapomenout, že je to týmový sport. Oni sami dva nic nevyhrají. Musíme vytvořit jeden vítězný tým. Musíme klukům ukázat, co jsme hráli dosud, a začlenit je do toho. Proto přípravné zápasy jsou hodně důležité. Nezáleží mi ani tak na výsledku jako na souhře," řekl trenér Ronen Ginzburg.

Do Hamburku odjelo 13 hráčů. Zatím stále chybí další opora Ondřej Balvín, který by se měl připojit až po turnaji, pokud doléčí zranění.

Zápas s Itálií bude prestižní zejména pro Patrika Audu, který příští sezonu odehraje právě na Apeninském poloostrově, kde už zakončil minulý ročník v barvách Avellina. Nyní je hráčem Pistoie. "Jeden ze spoluhráčů z Avellina Ariel Filloy dokonce hraje za reprezentaci, tak se tam spolu uvidíme. Bude to speciální zápas," řekl Auda. Jan Veselý se zase potká se spoluhráči z Fenerbahce Luigi Datome a Nicolou Mellim.

Češi se s Itálií utkali naposledy v roce 2016 a tehdy na jejím hřišti jasně prohráli 48:78. Na mistrovství Evropy v roce 2015 Italům podlehli 70:85. "Každý přípravný zápas nám něco dá. Proti těžším soupeřům uvidíme, jak na tom jsme, a budeme mít ještě nějaký čas do oficiálního zápasu, abychom viděli, co můžeme změnit. Kdybychom hráli s lehčím soupeřem, kterého bychom lehce porazili, nedalo by nám to tolik jako zápas proti Itálii," míní Auda.

S Itálií se Češi utkají v pátek od 17:30 v přímém přenosu ČT sport. Druhý zápas je na programu v sobotu. Duel o třetí místo se hraje od 17:30, finále od 20:00.

Nominace na turnaj v Hamburku:

Rozehrávači: Tomáš Satoranský (Washington/NBA), Jakub Šiřina (Opava), Tomáš Vyoral (Nymburk).

Křídla: Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban, Pavel Pumprla (všichni Nymburk), Lukáš Palyza (Olomoucko), Blake Schilb (Chalons-Reims/Fr.), Petr Šafarčík (Kolín).

Pivoti: Patrik Auda (Pistoia/It.), Martin Kříž, Martin Peterka (oba Nymburk), Jan Veselý (Fenerbahce/Tur.).