ČEZ Basketball Nymburk - Lietkabelis Panevežys, utkání 10. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů, 8. ledna 2019 v Nymburku. Zprava Jaromír Bohačík a Eugene Lawrence z Nymburka.

ČEZ Basketball Nymburk - Lietkabelis Panevežys, utkání 10. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů, 8. ledna 2019 v Nymburku. Zprava Jaromír Bohačík a Eugene Lawrence z Nymburka. ČTK/Kamaryt Michal

Antverpy/Opava - Basketbalisté Nymburku v jedenáctém kole Ligy mistrů po kolapsu ve čtvrté čtvrtině prohráli 72:85 v Antverpách a přišli o šanci na postup do osmifinále. Českého šampiona nyní čeká ve skupině C už jen boj o 5. a 6. místo znamenající přesun do Evropského poháru FIBA.

Ofenzivní první čtvrtina vyšla lépe domácím, kteří ji vyhráli 29:27. Antverpy v jednu chvíli vedly už o pět bodů, které jim dvěma ztrátami daroval střídající Tomáš Vyoral. Ve druhé, o poznání opatrnější části ale Nymburk zpevnil obranu a vypracoval si tříbodové poločasové vedení (47:44).

Třetí dějství patřilo českému šampionovi, který do druhé půle vstoupil pěti body Jaromíra Bohačíka a postupně si vypracoval až devítibodové vedení. Jenže naděje na osmifinále mu pak vzal naprostý kolaps v závěrečném hracím období. V něm hosté dali pouhých sedm bodů a Antverpám v něm podlehli o 19 bodů.

"Dnes jsme špatně bránili a na konci jsme udělali příliš mnoho chyb, které nás připravily o vítězství," řekl na tiskové konferenci Jaromír Bohačík, který byl s 18 body nejlepším střelcem zápasu. "Hráli jsme jen prvních 35 minut, pak jsme ztratili koncentraci, začali dělat chyby a prohráli jsme," konstatoval trenér Nymburku Oren Amiel.

Nymburk porážka připravila o možnost navázat na předchozí dvě sezony, kdy v Lize mistrů vždy postoupil do play off. Stále je však ve hře o přesun do Evropského poháru FIBA, který zaručuje umístění na páté a šesté příčce.

Basketbalová Liga mistrů - 11. koloe, skupina C:

Antverpy - Nymburk 85:72 (29:27, 44:47, 59:65)

Nejvíce bodů: Bako a Kalinoski oba 15, Sanders 14, Lee a Tate oba 13 - J. Bohačík 18, Lawrence 12, Cosey a Myers oba 8. Fauly: 18:23. Trestné hody: 22/17 - 19/13. Trojky: 10:9. Doskoky: 37:36.

Hapoel Jeruzalém - Fuenlabrada 91:77.

1. Jeruzalém 11 9 2 966:841 20 2. AEK Atény 10 8 2 802:755 18 3. Bamberg 10 7 3 836:800 17 4. Antverpy 11 6 5 899:877 17 5. Nymburk 11 3 8 842:907 14 6. Fuenlabrada 11 3 8 835:931 14 7. Lietkabelis 10 3 7 748:779 13 8. Dijon 10 3 7 757:795 13

Skupina B:

Bonn - Fribourg 63:70, Tenerife - Benátky 78:80.

1. Tenerife 11 9 2 894:753 20 2. Benátky 11 8 3 940:881 19 3. PAOK Soluň 10 6 4 803:765 16 4. Hapoel Cholon 10 6 4 826:800 16 5. Nanterre 10 5 5 834:744 15 6. Bonn 11 4 7 885:956 15 7. Fribourg 11 3 8 850:936 14 8. Opava 10 1 9 734:931 11