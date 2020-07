Basketbalisté Nymburka znají v Lize mistrů šest ze sedmi soupeřů

Utkání 12. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů: Nymburk - Nižnij Novgorod, 21. ledna 2020 v Praze. Zleva Pavel Pumprla z Nymburka a Brandon Brown z Novgorodu.

Utkání 12. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů: Nymburk - Nižnij Novgorod, 21. ledna 2020 v Praze. Zleva Pavel Pumprla z Nymburka a Brandon Brown z Novgorodu. ČTK/Šulová Kateřina

Mies (Švýcarsko) - Basketbalisté Nymburka se v základní skupině nového ročníku Ligy mistrů utkají se Zaragozou, za kterou hraje český reprezentant Vít Krejčí. Dalšími soupeři Středočechů budou Nižnij Novgorod, Dijon, Szombathely, Bursa, Lublin a jeden z účastníků kvalifikace Iraklis Soluň, Keravnos Strovolos, Dněpropetrovsk, nebo Groningen.

Nový ročník Ligy mistrů by měl odstartovat v polovině října. Ještě předtím se i za účasti Nymburka má uskutečnit turnaj Final Eight, kterým se bude dohrávat aktuální sezona, pozastavená pandemií koronaviru. Středočeši ještě před přerušením vyhráli základní část a postoupili do čtvrtfinále proti AEK Atény.

Vedle Zaragozy s dvacetiletým českým talentem Krejčím, kterého na podzim čeká draft NBA, narazí Nymburk také na dva nováčky v Lize mistrů Lublin a Bursu. Naopak s Novgorodem už se Středočeši utkali v minulém ročníku a oba zápasy v základní skupině vyhráli.

Českou stopu bude mít také skupina D, ve které se v dresu Bilbaa představí reprezentační pivot Ondřej Balvín. Baskický celek se při první účasti v soutěži utká s vítězem Ligy mistrů z roku 2018 AEK Atény, jeho dalšími soupeři budou Bamberg, Hapoel Cholon, Karsiyaka, Cholet, Boloňa a postupující z kvalifikace.

Los základních skupin basketbalové Ligy mistrů: Skupina A: Tenerife, Štrasburk, Sassari, Peristeri, VEF Riga, Galatasaray Istanbul, Rytas Vilnius, vítěz kvalifikace Hapoel Tel Aviv - Bakken/Mons - Wloclawek. Skupina B: Nymburk, Nižnij Novgorod, Dijon, Zaragoza, Szombathely, Bursa, Lublin, vítěz kvalifikace Iraklis Soluň - Keravnos Strovolos/Dněpropetrovsk - Groningen. Skupina C: Hapoel Jeruzalém, Ostende, Türk Telekom, Burgos, Brindisi, Limoges, Darüssafaka Istanbul, vítěz kvalifikace Igokea - Kluž/Sporting Lisabon - Fribourg. Skupina D: AEK Atény, Bamberg, Hapoel Cholon, Karsiyaka, Bilbao, Boloňa, Cholet, vítěz kvalifikace Balkan Botevgrad - Cmoki Minsk/Lions Londýn - Klajpeda.