Basketbalisté Nymburka v Lize mistrů nedali šanci Keravnosu

Nymburk - Basketbalisté Nymburka ve třetím kole Ligy mistrů zvládli důležitý zápas s Keravnosem a kyperského soupeře doma deklasovali 96:69. Největší podíl na druhém vítězství středočeského celku v základní skupině měl s 21 body Retin Obasohan.

Nymburk k zápasu nastoupil čtyři dny poté, co v domácí lize šetřil některé opory a po porážce s USK přišel po více než dvou letech a 93 výhrách o rekordní sérii neporazitelnosti. "Stoprocentně se to na přípravě podepsalo. Před Ligou mistrů je to sice i za normálních okolností jiné, ale tentokrát bylo na všech vidět, že do toho chceme vlítnout úplně jinak," řekl křídelní hráč Vojtěch Hruban.

Stejně jako v utkání v Praze i dnes Středočechům chyběli zranění Petr Šafarčík s Jerrickem Hardingem, do sestavy se ale vrátil uzdravený Obasohan. A právě belgický reprezentant měl velkou zásluhu na tom, že domácí vyhráli první poločas 59:38.

Obasohan, který by měl v neděli v kvalifikaci mistrovství Evropy nastoupit proti českému výběru, si připsal 15 bodů. Nymburku se navíc dařilo střelecky a v úvodním dějství zaznamenali domácí celkem 13 trojek.

"Vzpomínali jsme, jestli si někdo pamatuje, kdy dal tým třináct trojek za poločas, což je hodně i na celý zápas. Když jsem to slyšel, tak mě to překvapilo," uvedl Hruban. "Ale je zase potřeba říct, že všechny ty střely nebyly nic těžkého, protože jsme hodně běhali a oni nás nestíhali," dodal.

Třetí čtvrtinu sice Kypřané vyhráli 18:13, ale Nymburk drama nedovolil a nakonec Keravnos porazil rozdílem 27 bodů. Vedle Obasohana skórovali dvouciferně i Omar Prewitt (14), Hayden Dalton (16) a Vojtěch Hruban (16), který přidal i osm asistencí.

Nymburk v předchozích zápasech prohrál v Dijonu a po prodloužení zvítězil nad Tofasem Bursa. Keravnos, který do hlavní fáze postoupil z kvalifikace, naopak prohrál i potřetí. Další zápas Ligy mistrů čeká české šampiony 15. prosince na Kypru.

"Chtěl bych říct, že jsme blízko postupu, ale je to pořád hodně daleko. Máme to sice dobře rozehrané a v druhé polovině nás čeká víc domácích zápasů, ale další kolo se hraje až za měsíc a pak se to dohrává v lednu. Takže nic není jisté a je to otevřené, vždyť třeba Keravnos v předchozích zápasech předváděl daleko lepší basketbal než s náma," uvedl pivot Petr Benda.