Basketbalisté Nymburka si mohou proti PAOK Soluň zajistit postup v LM

Praha - Basketbalisty Nymburka čeká v úterý druhé domácí vystoupení v této sezoně Ligy mistrů a v případě úspěchu v Praze na Královce nad PAOK Soluň mohou získat jistotu postupu do další fáze. Svěřenci trenéra Aleksandera Sekuliče útočí na třetí výhru ze čtyř zápasů. Na palubovce PAOK, který zatím uspěl jen jednou, před čtyřmi týdny vyhráli 84:83. Utkání začne v 18:30, přímým přenosem jej vysílá Nova Sport 1.

Nymburk po úvodní porážce na hřišti Galatasaraye Istanbul (85:101) vyhrál v Soluni košem v poslední vteřině a před dvěma týdny v Praze porazil bosenskou Igokeu (86:82). Přímý postup do osmifinálové skupiny zaručuje první místo, týmy z druhých a třetích míst čeká kvalifikace na dva vítězné duely. PAOK po úvodních dvou porážkách naposledy doma zdolal Galatasaray (81:74).

"Vidíme napříč celou Ligou mistrů, že výsledky jsou často překvapivé a nevyzpytatelné, takže funguje to klišé, pojďme zápas od zápasu. Nejde si dělat nějaké plány. Ale platí to, že pokud chceme skončit ve skupině s kvalitní bilancí, tak to musíme potvrzovat hlavně doma," uvedl nymburský střelec Lukáš Palyza v tiskové zprávě.

"V této skupině je každý zápas extrémně důležitý. Zvláště na domácí palubovce, kde potřebujeme vyhrávat. PAOK je nebezpečný soupeř, ale věřím, že ho dokážeme porazit," řekl pivot Petr Benda.

PAOK zvítězil nad Galatarasayem i díky 14 bodům svého nejlepšího střelce v zápase Američana Jermainea Lovea, který se vrátil po zranění. Zařadil se k dalším oporám rozehrávači Malcolmu Griffinovi, Davidu DiLeovi, pivotovi Marvinu Jonesovi a zkušenému Řekovi Vladovi Jankovičovi. V řecké lize PAOK v neděli prohrál s Panathinaikosem Atény 64:81 a je s jedinou výhrou z pěti zápasů je předposlední.

"Z prvního vzájemného utkání v Soluni si pamatuji, že když jsme měli ve čtvrté čtvrtině zápas pod kontrolou, tak jsme začali dělat hodně nevynucených chyb a hloupých ztrát. Doufám, že se z toho poučíme. Každopádně v tom zápase byla na jejich týmu deka, jelikož se jim nepovedl vstup do utkání. Teď od nich očekávám zlepšený výkon. A to samé od nás," prohlásil Palyza.

Nymburk táhne rozehrávač Jerrick Harding, který je s průměrem 24 bodů na zápas druhým nejlepším střelcem soutěže. Kvůli menšímu zranění ramene ale vynechal poslední dvě utkání v domácí lize. Nymburk má v této sezoně Ligy mistrů třetí nejlepší ofenzivu s průměrem 85 bodů.

"Mají přijet i řečtí fanoušci, proto budeme potřebovat o to větší podporu těch našich. Už jsem to zažil s národním týmem, že do Pardubic přijelo hodně Finů a bylo to hodně zvláštní domácí utkání. Věřím, že výhra proti Igokee v minulém domácím utkání fanoušky navnadila a že se přijdou podívat na další skvělý zápas a že budou hlasitější než Řekové. V Soluni nám vytvořili celkem peklo a můžeme očekávat, že i sem přijedou hodně fandit," dodal Palyza.