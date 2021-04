Basketbalisté Nymburka sehrají Final Eight Ligy mistrů v Nižním Novgorodu

Nymburk - Basketbalisté Nymburka sehrají Final 8 Ligy mistrů v Nižním Novgorodu. Rozhodlo o tom zasedání představitelů soutěže, které přivítalo možnost uspořádat závěrečný turnaj s fanoušky v hledišti. Turnaj pro osm nejlepších týmů se uskuteční od 5. do 9. května. Český mistr se dozví jméno svého čtvrtfinálového soupeře při pátečním losování. Bude jím buď Štrasburk, Karsiyaka nebo úřadující šampion Burgos.

"Uspořádat v dnešní době takovou akci není nic snadného. Výběr kandidátů byl proto hodně úzký, zvláště když jednou z podmínek byla účast fanoušků. My jsme s volbou Novgorodu spokojeni, protože máme zkušenost z našeho účinkování ve VTB lize a víme, že pohostinnost a organizace tam budou na velmi vysoké úrovni,“ řekl v tiskové zprávě výkonný ředitel Nymburka Ondřej Šimeček.

Svěřenci Orena Amiela se dostali do Final Eight podruhé za sebou, když z osmifinálové skupiny s Dinamem Sassari, Bambergem a Zaragozou postoupili s bilancí pěti výher a jedné porážky z prvního místa. Vloni jejich účinkování skončilo ve čtvrtfinále s AEK Atény, jež se následně dostalo až do finále.

V Novgorodu hrál Nymburk, naposledy v listopadu 2019, kdy zde zvítězil v utkání Ligy mistrů 82:73 a šlo o jedinou cestu do Ruska za takřka posledních pět let. Původně se měl s ruským týmem utkat i v základní skupině letošního ročníku, ale kvůli pandemii se skupiny rozdělily a vzájemným soubojům nedošlo.

Novgorod v boji o pořadatelství předčil Hapoel Holon. Rusko a Izrael i v současné době ovlivněné pandemií koronaviru pouští fanoušky do hledišť. Finálový turnaj se uskuteční v Kulturním a zábavním centru Nagornyj, což je víceúčelová hala, již kromě basketbalistů využívají i hokejisté Torpeda v KHL a pojme téměř šest tisíc fanoušků. Podle současných opatření by mohla pro Final 8 být zaplněná z 50 procent.

Turnaj bude i součástí oslav 800. výročí založení města, které Novgorod v tomto roce slaví.