Basketbalisté Nymburka se po změnách pokusí o první výhru v LM proti Bahcesehiru

Nymburk - Basketbalisté Nymburka budou po změně trenéra bojovat o první úspěch v sezoně Ligy mistrů. V Praze na Královce přivítají v úterý turecký tým Bahcesehir. Čeští šampioni si potřebují vylepšit pozici v boji o tři postupová místa ze čtyřčlenné skupiny po porážkách s Bilbaem (54:68) a v Bosně s Igokeou (74:91). Soupeř má bilanci 1-1. Duel třetího kola začne v 18:30.

"Udělali jsme určité změny v herním projevu, které se v sobotním ligovém utkání osvědčily. Teď máme příležitost ukázat, že jsme poslední slovo neřekli ani v Lize mistrů. Čeká nás velmi důležité utkání proti silnému soupeři. V minulosti se nám několikrát povedlo zaskočit soupeře s výrazně větším rozpočtem a věřím, že se nám to může povést i tentokrát," řekl trenér Nymburka Ladislav Sokolovský.

V sobotu už nástupce lotyšského kouče Robertse Štelmaherse, který skončil po ligové porážce se Slavií, dovedl tým k ligové výhře 99:52 v Hradci Králové. Spolu s ním i nový asistent Pavel Budínský, jenž vystřídal Akselise Vairogse.

"V sobotu jsme ukázali, že ta změna byla k něčemu a že umíme hrát basketbal. Teď to ale musíme ukázat i v Lize mistrů. Čeká nás rozdílový zápas, ve kterém buď vyhrajeme, nebo se nám výrazně vzdálí šance na postup. Takže do toho dáme úplně všechno. Věřím, že je to na dobré cestě a že máme velkou šanci uspět nad Bahcesehirem," prohlásil kapitán Martin Kříž.

Stejně naladěn je i čtyřicetiletý veterán Petr Benda. "Nelze vše změnit za týden, ale je vidět, že se Láďa Sokolovský snaží vrátit k tomu, co Nymburk vždy zdobilo a fungovalo i na mezinárodní scéně. Pavel Budínský k tomu přináší zkušenosti z české ligy a z národního týmu. Je to dobrá kombinace a věřím, že to bude fungovat. Chceme ukázat, že jsme pořád tým, který si získal respekt na mezinárodní scéně. Tedy ten, co drží pohromadě, hraje rychle dopředu a je agresivní v obraně," podotkl Benda.

Se spoluhráči chce ukázat, že tým na úspěch v Lize mistrů ještě nerezignoval. "Každý z nás chce ukázat, že se Evropy ještě nevzdáváme, jen tu byly určité komplikace, ale to se občas stane u každého mužstva. Ten zápas s Bahcesehirem hodně napoví. Není to úplně poslední šance na postup, ale rozhodně hodně rozhodující, protože pak už bude jen jeden domácí zápas a moc dobře vím, jakou výhodou je domácí prostředí," dodal Benda.

Oporou vítěze posledního ročníku Evropského poháru Bahcesehiru je americký střelec Jamar Smith, který hrál v sezoně 2011/12 v české lize za Prostějov. Při dubnovém triumfu ve FIBA Europe Cupu byl zvolen nejužitečnějším hráčem finále. Hrál v Eurolize za Bamberg, Limoges a Málagu a při působení v Kazani se stal nejužitečnějším hráčem Eurocupu.

"Jamara Smitha si pamatuji ještě jako protihráče, když dovedl Prostějov do finále české ligy právě proti Nymburku. Je hezké vidět, že hráč, který působil v české lize, následně udělal velkou kariéru. Ale tentokrát se chceme postarat o to, aby vidět moc nebyl," prohlásil Kříž.

Posilou Bahcesehiru je Kasey Shepherd, který se loni stal pro změnu nejužitečnějším hráčem play off Ligy mistrů v dresu Nižního Novgorodu. Mezi opory patří i Slovák Vladimír Brodzianský a Francouz Jerry Boutsiele.