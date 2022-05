Basketbalisté Nymburka prošli suverénně přes Ústí do ligového finle

Ústí nad Labem - Basketbalisté Nymburka vyhráli jasně i čtvrté semifinále nad Ústím nad Labem a jsou blíž 18. titulu. Potřetí v sérii dnes překonali stobodovou hranici, poslední bod získali vítězstvím v hale Slunety 102:64. Ve finále NBL Nymburk vyzve buď Opavu, nebo Brno, přičemž Slezané vedou 3:1 na zápasy a sérii mohou ukončit v úterý.

Pro ústecký klub byl postup do semifinále největším úspěchem a proti hvězdnému kádru prakticky neměl šanci. Sedmnáctinásobný český mistr vyhrál i dnes přesvědčivě. Po pěti minutách vedl již 14:0. Severočeši náskok favorita ve druhém dějství snížili, ale po poločase už opět jasně dominoval Nymburk.

"Skončilo to, jak jsme chtěli a můžeme se připravovat na finále," řekl České televizi Vojtěch Hruban, s 22 body nejlepší dnešní střelec. "Vypadá, že to bude Opava, má to dobře rozehrané, ale Brno ještě bude kousat," předpokládá.