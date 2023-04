Basketbalisté Nymburka nedali na úvod play off USK šanci, Opava vyhrála v Brně

Nymburk - Basketbalisté Nymburka na úvod čtvrtfinále ligového play off s USK nedali Pražanům šanci a zvítězili v domácí hale 99:57. Mistrovský tým rázně utnul soupeři, který do vyřazovacích bojů postoupil z nadstavbové skupiny A2 a poté z předkola přes Kolín, šňůru 17 výher. Do série mezi druhým týmem dlouhodobé části Brnem a obhájci stříbra z Opavy vstoupili lépe Slezané, kteří v hale soupeře zvítězili 94:92. Druhé zápasy jsou na programu na stejných palubovkách v pondělí.

V Nymburce otevřeli trojkou skóre hosté, ale na prodloužení vítězné série dlouho pomýšlet nemohli a už v první čtvrtině prohrávali dvouciferným rozdílem. Zápas se odehrál zcela v režii favorita, přes jeho obranu a převahu ve vymezeném území se hosté nedokázali prosazovat. V mistrovském týmu jen dva hráči odehráli přes 20 minut a jen jeden méně než deset, nejlepším střelcem byl Evan Gilyard s 18 body.

V týmu soupeře dal Ondřej Švec 21 bodů, ale byl jediným hráčem USK s dvouciferným příspěvkem. Nymburk zastavil stěžejní trio soupeře Shawn Pipes, Michael Okauru a David Böhm, kteří dali dohromady jen 14 bodů.

"Ukázali jsme svou hrou, že jsme přišli koncentrovaní, ukázali jsme výborné nasazení. Takto by mělo vypadat play off," konstatoval nymburský trenér Ladislav Sokolovský. Jeho protějšek Francesco Tabellini viděl hlavní problém v tom, že nymburský tým hrál velmi fyzicky a agresivně a s velkou chutí. "A my jsme na to po zápasech ve skupině A2 nebyli dostatečně připraveni. Takže nám to trochu nabouralo naší hru a trápili jsme se," řekl italský kouč.

Opava po postupu z předkola většinu zápasu v Brně vedla, nejvíce ve třetí čtvrtině o 13 bodů, ale utkání dospělo do dramatické koncovky. V ní hrál prim kapitán hostů Jakub Šiřina. Poté co domácí otočili skóre po trojce Richarda Bálinta na 84:82, postaral se o příštích deset bodů Opavy, zatímco domácí dali v této pasáži jen dva dvoubodové koše. Další body už přibyly jen ze šestek a hosté těsnou výhru ubránili.

Šiřina se na čtvrtém opavském vítězství z pěti vzájemných zápasů v sezoně podílel 24 body, Bálint vedl domácí statistiku s 18 body. Opavané trefili 16 trojek, podělilo se o ně osm hráčů a zpoza oblouku stříleli s více než padesátiprocentní úspěšností. "Vždy, když jsme byli v kritických momentech, trefili jsme trojku, a tím jsme se uklidnili. Taková úspěšnost, to je krása, to nám velmi pomohlo," pochvaloval si asistent trenéra Kryštof Vlček.

"Myslím si, že to začalo od první čtvrtiny, kdy jsme je nechali chytnout. Na konci klobouk dolů před Kubou Šiřinou, vzal to na sebe a rozhodl to tam," konstatoval brněnský asistent Martin Vaněk.

Čtvrtfinále play off basketbalové ligy mužů - 1. zápasy:

Nymburk - USK Praha 99:57 (29:20, 47:32, 69:42)

Nejvíce bodů: Gyliard 18, Kříž a Rylich po 11 - Švec 21, Samoura 8, Pipes 7.

Brno - Opava 92:94 (26:30, 44:45, 67:73)

Nejvíce bodů: Bálint 18, Chatman 15, Šmits 12 - Šiřina 24, Švandrlík 14, Farský 12.