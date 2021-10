Basketbalisté Nymburka na úvod LM prohráli na hřišti Galatasaraye 85:101

Nymburk - Basketbalisté Nymburka vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů porážkou na hřišti Galatasaraye Istanbul 85:101. Zařídil ji především 33 body Američan Melo Trimble. Další zápas ve skupině E čeká svěřence trenéra Aleksandera Sekuliče příští týden v úterý také venku s PAOK Soluň.

Porážce českého šampiona, který v minulých dvou sezonách dokráčel až do osmifinále Ligy mistrů, nezabránil 21 body Jerrick Harding. Na domácí straně jej předčil nejen Trimble, který nastřílel osm trojek, ale i DeVaughn Akoon-Purcell s 23 body.

"Galatasaray odehrál ofenzivně úžasný zápas. Byla skvělá atmosféra a bylo příjemné hrát před fanoušky. Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře ofenzivně i defenzivně, potom na nás ale Galatasaray vytvořil větší tlak a my jsme se s tím těžko vyrovnávali. Melo Trimble odehrál skvělý zápas, prakticky nás porazil on," řekl na tiskové konferenci Sekulič.

Nymburku se vstup do utkání povedl a i díky úvodním čtyřem bodům kapitána Vojtěcha Hrubana rychle získal vedení 8:2. V 5. minutě ještě Sekuličův výběr vedl 14:5, ale domácí začali ukazovat svou sílu ve střelbě z dálky. Dali v první čtvrtině čtyři trojky, z toho tři nastřílel Trimble, přesto ji Nymburk vyhrál 26:23.

"Je to bezprostředně po utkání velké zklamání, protože jsme 20 nebo 25 minut neodváděli vůbec špatnou práci a byli jsme velmi vyrovnaným soupeřem. Na konci třetí čtvrtiny a hlavně v té čtvrté se projevilo to, že zatímco soupeř měl k dispozici kompletní sestavu, tak nám chyběli jeden dva hráči do rotace. Galatasaray se tam utrhl výjimečnými výkony hráčů jako Trimble, Akoon-Purcell a Dee Bost, kteří hráli výborně a trefovali úplně všechno," uvedl křídelník Lukáš Palyza.

Druhá desetiminutovka už patřila domácím basketbalistům. Ve 22. minutě také trojkou dostal Eray Aydogan Galatasaray poprvé do vedení a celkově desetibodovou šňůrou získali náskok 36:30. Vedení už turecký celek nepustil.

Ve třetí čtvrtině unikl maximálně na osmibodový rozdíl a ve 27. minutě Akoon-Purcell dvěma proměněnými trestnými hody poprvé zařídil dvouciferný odstup. V poslední části se Galatasaray vzdálil až na 18 bodů, což Nymburk ještě mírně zkorigoval.

"Samozřejmě to asi ukáže až průběh skupiny, ale byl to asi ten nejtěžší zápas ve skupině. Výsledkově to není žádná tragédie, ale mohlo to být o méně bodů. Bylo to vyrovnané a zlomilo se to ve třetí čtvrtce, kde jsme udělali moc chyb najednou a Galatarasay na druhou stranu trefil spoustu střel za clonou. Dostali rozdíl nad deset bodů a pak už to byla taková křeč," prohlásil Hruban.

Basketbalová Liga mistrů - 1. kolo:

Skupina E:

Galatasaray Istanbul - ERA Nymburk 101:85 (23:26, 52:48, 75:67)

Nejvíce bodů: Trimble 33, Akoon-Purcell 23, Bost 13 - Harding 21, Hruban 13, Palyza 11. Fauly: 18:22. Trestné hody: 23/19 - 14/9. Trojky: 16:12. Doskoky: 38:39.

Tabulka:

1. Galatasaray 1 1 0 101:85 2 2. Igokea 1 1 0 68:64 2 3. PAOK Soluň 1 0 1 64:68 1 4. Nymburk 1 0 1 85:101 1