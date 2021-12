Basketbalisté Nymburka musí k postupu v LM doma porazit Galatasaray

Praha - Basketbalisté Nymburka přivítají ve středu v Praze v Lize mistrů v závěrečném 6. kole základní skupiny E Galatasaray Istanbul a musí vyhrát, aby v soutěži pokračovali i v další fázi. Pokud soupeři oplatí říjnovou porážku 85:101 z Turecka, dostanou se do kvalifikace o osmifinálovou skupinu na úkor poraženého z duelu mezi PAOK Soluň a bosenskou Igokeou, který se bude hrát až ve středu 29. prosince. Utkání v hale Královka začne v 18:30.

Nymburk zatím vyhrál jen dva z pěti duelů, přesto má boj o postup ve svých rukou. Při shodné bilanci s PAOK a Igokeou má ale horší skóre ze vzájemných zápasů, a tak nesmí prohrát, jinak pro účastníka Final Eight z minulých dvou let tento ročník skončí.

"Snažíme se k tomu přistupovat jako ke každému jinému zápasu, i když teď je na nás tlak mnohem větší. Nikdo z nás si neumí představit, že bychom už teď vypadli a od ledna hráli jen českou ligu. Proto všichni uděláme vše pro to, abychom ten zápas s Galatasaray zvládli," uvedl v tiskové zprávě klubu pivot Martin Kříž.

"Víme, že když prohrajeme, bude to pro nás konečná, takže jsme všichni připraveni nechat na hřišti všechno, co v nás je. Není na co se šetřit. Sami jsme se dostali do této pozice a je na nás, abychom to zvládli," řekl střelec Jerrick Harding.

V úvodním vzájemném souboji úřadoval v dresu Galatasaraye Melo Trimble, který dal 33 bodů. Podílel se především na závěrečném finiši, v kterém zaznamenal 17 bodů. "Dlouho jsme se drželi na dostřel, ale pak nám dal Trimble nějaké body, my naopak nedali dvě donášky a jednu trojky a najednou to bylo o 15 bodů a nebylo o co hrát. Mohlo to skončit jinak, kdyby tam nebyla tahle minuta. Doufám, že teď se takového výpadku vyvarujeme, protože to se pak proti tak silnému týmu těžko dohání," prohlásil kapitán Vojtěch Hruban.

Galatasaray je s průměrem 86,6 bodu na zápas druhým nejofenzivnějším týmem soutěže. Vedle Tribleho spoléhá na Dee Bosta a DeVaughna Akoona-Purcella. Potíže má v defenzivě. "Oba týmy jsou silné v útoku, ale tyto zápasy rozhodují obrany. Musíme se držet našich principů a pouštět je jen do těžkých střel," uvedl Harding. "Bude rozhodovat, kdo bude lépe bránit. V některých zápasech se dá vyhrát jen útokem, ale to bývá výjimka. Důležitější budou obrany," řekl Hruban.

Pokud Nymburk zápas zvládne, obsadí třetí místo ve skupině a v lednu ho čeká boj o postup do osmifinálové fáze v sérii na dva vítězné zápasy. Soupeřem v baráži mu bude buď Ostende, nebo Štrasburk, za který hraje český reprezentant a bývalý hráč Nymburka Jaromír Bohačík. Štrasburk udrží druhé místo ve své skupině, pokud v závěrečném utkání neprohraje s Ostende o více než pět bodů.

V dosavadních pěti sezonách Ligy mistrů nepostoupil Nymburk ze skupiny jen v ročníku 2018/19. Do hlediště haly Královka může podle vládních opatření proti šíření koronaviru maximálně tisícovka diváků.