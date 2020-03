Basketbalisté Nymburka budou hrát v Turecku o historický postup

Bandirma (Turecko) - Basketbalisty Nymburka ve středu v Turecku čeká odveta osmifinále Ligy mistrů a středočeský celek má na dosah historický úspěch. Pokud čeští šampioni, kteří minulý týden doma vyhráli 92:70, potvrdí na palubovce Bandirmy roli favorita, poprvé postoupí mezi nejlepších osm týmů soutěže. Zápas začne v 18 hodin.

"Přijeli jsme ukončit sérii. Nic jiného v hlavách nemáme, protože víme, že je to v našich silách, když budeme hrát náš basket. Můžeme hrát bez nervů, protože víme, že i kdyby se to nepovedlo, tak pořád máme třetí zápas doma, kde si věříme ještě víc. Ale chceme to ukončit už teď," řekl na klubovém webu nejlepší nymburský střelec Vojtěch Hruban.

Středočeši prožívají nejlepší pohárovou sezonu v klubové historii. Do play off postoupili jako nejlepší tým základní části a prohráli jen dva z dosavadních patnácti zápasů. Nymburk navíc v posledních osmi duelech nenašel přemožitele a poslední tři utkání vyhrál v průměru o 22 bodů.

"Měli bychom to potvrdit. Netušíme, jak jejich sestava bude vypadat, jestli nastoupí i ti dva Američani, kteří v týmu stále jsou, ale nehráli v Praze ani teď v lize," připomněl kapitán Pavel Pumprla finanční problémy, kvůli kterým Bandirma před play off přišla o zahraniční opory a v Praze nastoupila jen s mladými odchovanci.

"Pokud Američané nenastoupí, tak my jsme jasný favorit. Doufám, že jsme si přijeli pro postup. Ale předpoklady jsou jedna věc a realita na hřišti jiná. Oni jsou doma a i v téhle sestavě dokázali potrápit silné protivníky, možná papírově lepší, než jsme my, takže to rozhodně nepodceníme a chceme to ukončit," dodal Pumprla.

V případě postupu si Nymburk připíše historický úspěch a vyrovnal by svůj nejlepší výsledek na evropské scéně, kterým je postup do čtvrtfinále EuroCupu v ročnících 2009/10 a 2011/12. V Lize mistrů zatím Středočeši došli nejdál do prvního kola play off v letech 2017 a 2018.

"Znamenalo by to hodně. Pamatuji si všechny ty neúspěchy v play off Ligy mistrů se Sassari a AEK, takže bych také rád konečně zažil postup. Samozřejmě víme, jakou za sebou máme sezonu a jaký proti nám teď stojí soupeř, takže chceme jít ještě dál," prohlásil pivot Martin Peterka.

Pokud Nymburk postoupí, narazí ve čtvrtfinále na lepšího z duelu mezi Bonnem a AEK Atény. První zápas vyhrál doma řecký celek 92:85. S aténským týmem se Středočeši utkali i v předchozích dvou ročnících Ligy mistrů. V minulé sezoně s nimi prohráli oba duely v základní skupině (76:80 a 93:94 po druhém prodl.), zatímco v ročníku 2017/2018 s AEK vypadli v prvním kole play off.