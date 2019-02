Nantes (Francie) - Čeští basketbalisté v závěrečném utkání úspěšné kvalifikace o postup na mistrovství světa prohráli 66:82 ve Francii. V konečném pořadí obsadili třetí místo za druhým Ruskem a dnešním soupeřem, který však měl stejně jako výběr trenéra Ronena Ginzburga účast na šampionátu v Číně jistou ještě před vzájemným zápasem.

Češi nastoupili s vědomím, že výhra o 15 nebo více bodů jim dokonce zajistí nečekané první místo. A moc nechybělo, aby si potřebný náskok vypracovali už v prvním poločase. V závěru první a v úvodu druhé čtvrtiny se totiž díky bodové sérii 14:0 dostali do vedení o devět bodů.

Jenže Francie poté přidala v obraně a českým hráčům se zcela přestalo dařit střelecky. Ve zbytku druhého dějství zaznamenali hosté pouhé čtyři body a domácí tak skóre ještě do poločasové přestávky otočili. Do kabin šli Francouzi s vedením 37:32.

"Jak jsem říkal hráčům v šatně: já budu nad zápasem přemýšlet maximálně dneska, hráči o něm nebudou přemýšlet vůbec. Důležité je, že jsme postoupili na mistrovství světa," řekl trenér Ginzburg, který dal stejně jako ve čtvrtek v Pardubicích proti Bosně šanci hráčům z lavičky včetně mladíků Víta Krejčího nebo Šimona Puršla a Viktora Půlpána.

"Mladí kluci ukázali, že v budoucnu se budeme mít o koho opřít," uvedl Ginzburg. "V některých chvílích se trochu trápili, ale to bylo tím, že nemají dost zkušeností s dospělým basketbalem. Takže postupem času budou lepší a lepší," přidal izraelský kouč.

Ve zbytku zápasu se už Češi zpátky do hry dostat nedokázali a Francie desátou výhrou potvrdila první místo ve skupině. Češi, kteří zaznamenali třetí prohru ve čtyřech zápasech od zářijového postupového vítězství v Bosně, skončili s osmi výhrami kvůli horší vzájemné bilanci s Ruskem třetí.

"V podstatě čert to vem, dojem musí být pozitivní. Postup je postup a je jedno, do kterého půjdeme koše. Teď se budeme těšit na los a kam si pojedeme zahrát," přidal Vojtěch Hruban. "Dnešní prohra asi byla moc vysoká, ale po 25 minutách začali Francouzi hrát přes pivoty a my jsme na to dneska neměli odpověď," přidal.

Národní tým se na mistrovství světa představí poprvé v samostatné historii a poprvé od účasti Československa v roce 1982. Turnaj v Číně se uskuteční 31. srpna do 15. září a soupeře v základní skupině určí české reprezentaci losování, které proběhne 16. března v Šen-čenu.

Šampionát v Číně už zná 28 z 32 účastníků. V Evropě je to vedle Česka, Ruska a Francie také Srbsko, Řecko, Německo, Litva, Španělsko, Turecko, Itálie a Polsko. V Africe jsou to Nigérie, Tunisko, Angola a Senegal, v Asii vedle domácí Číny také Japonsko, Filipíny, Írán, Jordánsko, Austrálie, Nový Zéland a Korea. Z Ameriky jsou to USA, Venezuela, Argentina, Kanada a Brazílie. O poslední evropské místo se v pondělí v přímém souboji utkají Černá Hora s Lotyšskem.

Kvalifikace mistrovství světa basketbalistů, skupina K:

Francie - ČR 82:66 (16:15, 37:32, 58:50)

Nejvíce bodů: Lessort 18, Chassang 13, Bouteille 10 - Auda 20, Hruban 16, Puršl 7, Kříž 6. Fauly: 20:20. Trestné hody: 11/9 - 28/24. Trojky: 9:4. Doskoky: 33:36.

Rusko - Finsko 91:76, Bosna a Hercegovina - Bulharsko 87:67.

Konečná tabulka:

1. Francie 12 10 2 937:778 22 2. Rusko 12 8 4 966:853 20 3. ČR 12 8 4 890:889 20 4. Finsko 12 6 6 913:927 18 5. Bulharsko 12 4 8 882:971 16 6. Bosna a Hercegovina 12 3 9 871:957 15