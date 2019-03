Praha/Šen-čen (Čína) - Čeští basketbalisté se v sobotu dozvědí jména soupeřů pro základní skupinu mistrovství světa, na kterém se národní tým představí poprvé v samostatné historii. Většina reprezentantů si před losováním v Šen-čenu přeje narazit na americký výběr hvězd z NBA nebo na domácí Čínu.

Místo na turnaji si Češi zajistili v předstihu už vloni v září a na šampionátu se představí poprvé od účasti Československa v roce 1982. Při losu, který je v sobotu na programu chvíli před polednem a provedou ho bývalé hvězdy NBA Kobe Bryant a Jao Ming, bude výběr trenéra Ronena Ginzburga v pátém z osmi košů.

Podle losovacího klíče FIBA, jenž má zaručit vyrovnanost nejen základních, ale i osmifinálových skupin, je tak už nyní jasné, že Češi se představí ve skupině v Pekingu, Kuang-čou, Šanghaji, nebo Šen-čenu a narazí na soupeře z prvního, čtvrtého a osmého koše.

V prvním jsou Američané, Čína, Španělsko a Francie, se kterou reprezentace v kvalifikaci prohrála doma 65:79 a venku 66:82. Ve čtvrtém koši jsou Portoriko, Turecko, Venezuela a Dominikánská republika, v osmém pak čekají Japonsko, Jordánsko, Tunisko a Pobřeží slonoviny.

Největším favoritem je výběr USA, který má spolu s bývalou Jugoslávií rekordní počet pěti zlatých medailí a ovládl i poslední dva šampionáty. "Vím, že to zní šíleně, že bychom si chtěli zahrát se soupeřem, se kterým to na postup nebude úplně to pravé ořechové. Ale byl by to životní zážitek a každý chce vyzvat na souboj hvězdy hvězd," řekl reprezentační manažer Michal Šob.

"Dokonce jsme si pouštěli i dokumenty z olympiády v Barceloně, kde soupeři u postranní čáry chodili s foťákama a místo toho, aby se věnovali hře, tak si fotili americké hvězdy," přidal Šob.

"Protože chci postoupit, tak by bylo nejlepší dostat Američany a pak dva hratelné soupeře," uvedl pivot Martin Peterka. "Určitě bych si chtěl zkusit zahrát proti Americe. Do NBA se člověk jen tak nedostane a proti takovým hráčům si jen tak nezahraje. Takže bych si to chtěl vyzkoušet, i když by to pro nás asi byl krutý výsledek," přidal Tomáš Vyoral.

Jejich nymburský spoluhráč Vojtěch Hruban si přeje domácí výběr. "Chtěl bych Čínu, protože to je záruka plné haly a také je to z prvního koše nejvíc hratelný soupeř," uvedl. "Pak bych chtěl někoho, s kým se často nepotkáváme. Nějaká latinská Amerika nebo třeba Austrálie, protože to jsou týmy, na které už nikdy nemusím narazit," dodal.