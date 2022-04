Basketbalisté Miami postoupili, skvělý Morant poslal Memphis do vedení

Utkání 1. kola play off NBA, Západní konference - 5. zápas: Memphis - Minnesota 26. dubna 2022. Basketbalista Ja Morant z Memphis Grizzlies střílí koš.

Memphis (USA) - Basketbalista Ja Morant předvedl jeden z nejpamátnějších závěrů v historii play off NBA. V posledních čtyřech minutách dal všech 13 bodů včetně vítězného nájezdu sekundu před koncem a zařídil Memphisu vítězství 111:109 nad Minnesotou. Grizzlies se díky tomu ujali vedení v sérii 3:2 na zápasy. Také vítěz základní části Phoenix zvládl klíčové utkání a po výhře 112:97 vede nad New Orleans 3:2. Miami už slaví po výhře 97:94 postup přes Atlantu do ligového čtvrtfinále.

Morant se přitom velkou část zápasu trápil a od druhé čtvrtiny si Minnesota držela vedení až o 13 bodů. Jenže v posledním útoku předvedl Morant svou atletičnost a zasmečoval přes Malika Beasleyho. Tím nakopl fanoušky i sebe a ve čtvrté čtvrtině dal 18 ze svých 30 bodů. V podstatě sám tak dotlačil Memphis ke klíčovému vítězství.

Anthony Edwards sice trojkou čtyři sekundy před konce zařídil remízu, ale Morant ještě stihl rozhodnout. Po vyhození z autu se všiml, že Minnesota brání hlavně pokus o střelu z dálky, a tak rychle najel pod koš a levačkou přesně zamířil. "Chtěl jsem vypíchnout míč, ale nepovedlo se a tím jsem mu otevřel cestu ke koši. Byla to hloupá chyba," litoval Edwards, který Moranta při rozhodující akci bránil.

"Vůbec jsem nepochyboval. Prostě jsem si řekl, že si vezmu míč a dám koš. Nic víc," prohlásil Morant. "Měl opravdu neskutečnou poslední čtvrtinu. Byl opravdu skvělý," chválil trenér Memphisu Taylor Jenkins.

Velmi dobrý výkon předvedl i Mikal Bridges, který 31 body dovedl Phoenix ke třetí výhře v sérii s New Orleans. Téměř neopustil hřiště a proměnil 12 ze 17 střel včetně všech čtyř trojek. K tomu přidal pět doskoků a čtyři bloky. Zápas zakončil dvěma smeči v poslední minutě. Chris Paul mu sekundoval 22 body a 11 asistencemi. Phoenix ani jednou neprohrával a už od první čtvrtiny si hlídal vedení, které postupně navýšil až na 18 bodů.

Miami zakončilo souboj s Atlantou tím, co ho zdobilo celou sérii: tedy skvělou obranou zejména na hvězdu soupeře Trae Younga. Ten dal pouhých 11 bodů, a i když Miami už v poslední minutě neskórovalo, dokázalo uhájit těsné vedení. Heat navíc vyhráli i bez dvou důležitých hráčů Kylea Lowryho a lídra týmu Jimmyho Butlera.

V útoku tým táhli Victor Oladipo s 23 body a Bam Adebayo s 20 body a 11 doskoky. V dresu Atlanty se dokázal výrazněji prosadit jen De'Andre Hunter s 35 body. Nikdo jiný nedal přes obranu Miami více než 12 bodů.

"To nejdůležitější na naší hře je obrana. Prostě jsme jim nedali šanci zápas rozhodnout," řekl Adebayo. "Oni opravdu dobře brání. Jejich hra je založená na systému a je jedno, kdo je zrovna na hřišti, oni hrají stále stejně. Odvedli na mě opravdu dobrou práci," připustil Young.

Miami v dalším kole play off narazí na vítěze série mezi Philadelphií a Torontem.

Výsledky 1. kola play off NBA

Východní konference - 5. zápas:

Miami - Atlanta 97:94, konečný stav série 4:1.

Západní konference - 5. zápasy:

Phoenix - New Orleans 112:97, stav série 3:2; Memphis - Minnesota 111:109, stav série 3:2.