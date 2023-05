Basketbalisté Miami a Lakers postupili do finále konferencí NBA

New York - Basketbalisté Miami a Lakers uspěli v šestých duelech svých sérií a po výhře 4:2 na zápasy postoupili do finále konferencí NBA. Heat porazili New York 96:92 navzdory 41 bodům Jalena Brunsona a zahrají si semifinále play off podruhé za sebou. Lakers přehráli 122:101 úřadující šampiony Golden State. Hvězda kalifornského týmu LeBron James vyhrál v play off rekordní 41. sérii v kariéře a překonal dosavadní maximum Dereka Fishera.

Heat v utkání prohrávali až o 14 bodů, ani to ale Knicks nestačilo. Miami se stalo teprve druhým osmým nasazeným týmem, který si zahraje semifinále NBA zahraje - v minulosti se to povedlo pouze týmu New Yorku v roce 1999. o postup do finále si Heat zahrají s Philadelphií, nebo Bostonem.

„Je sakra těžké se do finále Východu dostat,“ uvedl trenér Heat Erik Spoelstra a rozehrávač Kyle Lowry dodal: „Byla to velká bitva, tým, který koučuje Tim Thibodeau, vám nedá nikdy nic zadarmo. Ale našli jsme způsob, jak se s tím vším vypořádat. Měli jsme zkrátka v týmu víc kluků, kteří to víc chtěli.“

V klíčovém šestém utkání vedli Miami Jimmy Butler s 24 body a osmi doskoky, byť trefil jen sedm z 22 střel, Bam Adebayo s 24 body a devíti doskočenými míči a Max Strus se 14 body. Heat udrželi soupeře na střelbě s úspěšností 38 procent, nasbírali 25 asistencí ku 13 soupeře a ve vymezeném území vládli 38:20.

Knicks vedl Brunson se 41 body, ale jeho spoluhráči přidali dohromady pouze 51 bodů. Julius Randle přidal 15 bodů (3/14 z pole) a 11 doskoků, RJ Barrett 11 (1/10 z pole). „Gratuluju Heat k postupu, ale na své hráče jsem hrdý. Za to, jak celý rok pracovali, si to zaslouží,“ řekl trenér Thibodeau.

Postupovou radost prožili také Lakers, kteří v šestém duelu nedali šanci Warriors a po výhře 122:101 si zahrají finále Západu jako sedmý nasazený tým. V zápase ani jednou neprohrávali a udrželi Warriors na střelbě pouze 38 procent.

V pátečním duelu zazářil s 30 body, devíti doskoky i asistencemi James, pro kterého šlo o první třicetibodový zápis v play off NBA od pátého finále v roce 2020. Prosadili se i Austin Reaves s 23 body, D’Angelo Russell s 19 body či Anthony Davis, který kromě 17 bodů a 20 doskoků rovněž výborně bránil.

Warriors, pro které tím skončila šňůra 28 sérií v play off, v nichž vyhráli aspoň jeden venkovní zápas, vedl Stephen Curry s 32 body. Proměnil ale jen 11 z 28 střel. Donte DiVincenzo nastřílel 16 bodů. Další opory si vybraly slabší den: Klay Thompson přidal osm bodů (3/19 z pole), Jordan Poole sedm (3/10).

Lakers se ve finále Západní konference utkají s nasazenou jedničkou Denverem. Série odstartuje v úterý.

Výsledky play off NBA - 2. kolo: Východní konference - 6. zápas: Miami - New York 96:92, konečný stav série 4:2. Západní konference - 6. zápas: LA Lakers - Golden State 122:101, konečný stav série 4:2.