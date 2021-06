Basketbalisté Los Angeles Lakers nestačili na Phoenix a titul v NBA neobhájí

New York - Basketbalisté Los Angeles Lakers titul v NBA neobhájí. Tým kolem LeBrona Jamese podlehl v šestém zápase 1. kola play off Phoenixu 100:113 a sérii prohrál 2:4. Stejně dopadl i Portland, který prohrál doma s Denverem 115:126. Phoenix a Denver se spolu utkají o postup do finále Západní konference.

Suns vykročili za postupem už v první čtvrtině, kterou i díky 22 bodům Devina Bookera vyhráli 36:14. Celkem jich Booker zaznamenal 47 a zastínil Jamese, který si jich připsal 29 a poprvé v kariéře vypadl v play off už v prvním kole. Lakers se sice přes zdravotní handicap rozhodl pomoci Anthony Davis, ale zranění ho limitovalo a po pěti minutách stejně musel ze hry odstoupit. Phoenix dotáhl sérii do vítězného konce poprvé po 11 letech.

Denver ještě v třetí čtvrtině prohrával s Portlandem o 14 bodů, ale dokázal skóre otočit. Hvězdný srbský pivot Nikola Jokič se na tom podílel 36 body, Trail Blazers nepomohlo ani 28 bodů Damiana Lillarda.

„Opět jsme ukázali, že mi se nikdy nevzdáváme. Slovo vzdát se prostě není v našem slovníku. My prostě neustále bojujeme a tak to bude i v dalších kolech,“ řekl Jokič.

„Prostě nás přehráli. My hráli dobře, ale v rozhodující chvíli oni předvedli skvělý výkon, to se musí uznat a ocenit je. Denver má skvělou sezonu,“ pochválil soupeře bosenský pivot Portlandu Jusuf Nurkič.

V play off už je tak jistých sedm čtvrtfinalistů. Posledního určí souboj mezi Dallasem a Los Angeles Clippers, v němž Mavericks vedou 3:2 na zápasy.

Výsledky 1. kola play off NBA

Západní konference - 6. zápasy: Portland - Denver 115:126 (konečný stav série 2:4), LA Lakers - Phoenix 100:113 (konečný stav série 2:4).