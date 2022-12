Basketbalisté Lakers si poradili s Milwaukee, prohrály i týmy Bostonu a Phoenixu

Milwaukee (USA) - Všechny tři nejlepší celky dosavadního průběhu basketbalové NBA v pátek prohrály. Lídr soutěže Boston podlehl 116:120 doma Miami, Phoenix nečekaně Houstonu 121:122, poté co v koncovce minul čtyři střely. Milwaukee nestačilo na Los Angeles Lakers, které táhl 44 body a 10 doskoky Anthony Davis, nejlepší střelec večera. Český reprezentant Vít Krejčí pomohl Atlantě k vítězství 117:109 nad Denverem, za 15 minut na hřišti stihl dva body, dva doskoky a tři asistence.

Atlanta přitom postrádala svého lídra Trae Younga i další opory De`Andreho Huntera a Johna Collinse. Zastoupil je ale Dejounte Murray s 34 body a 8 asistencemi. A velmi dobře zahrál i Krejčí, s nímž na hřišti Hawks vyhráli o osm bodů a získali tak klíčový náskok. Jediný český reprezentant v soutěži navíc předvedl jednu z nejhezčích akcí večera, když si naběhl z rohu hřiště pod koš a z doskoku zasmečoval do koše. Denveru nestačilo ani 24 bodů, 10 doskoků a 8 asistencí Nikoly Jokiče.

"Dnes jsme ukázali, jak široký kádr máme. Chyběli nám tři hráči základní sestavy, a přesto jsme dokázali vyhrát zápas, který by byl těžký i v plné sestavě. Ale my hráli jako tým," ocenil Murray. Na druhý Denver se v tabulce Západní konference dotáhli New Orleans Pelicans, kteří přehráli trápící se San Antonio 117:99 i díky 30 bodům, 15 doskokům a 8 asistencím Ziona Williamsona. Pro Spurs to byla už desátá porážka v řadě a klesli na poslední místo za Houston.

Rockets totiž šokovali Phoenix, kde ještě devět a půl minuty před koncem prohrávali o 12 bodů, ale rychlou šňůrou 14:2 srovnali a do koncovky šli už s šestibodovým náskokem. Přesto měl Phoenix vše ve svých rukou, když trojkami Devina Bookera a Camerona Paynea vyrovnal a Jalen Green na druhé straně proměnil jediný trestný hod.

Jenže Payne minul z rohu hřiště, po útočném doskoku neuspěl se střelou ze stepbacku ani Booker, Mikal Bridges nedostal míč do koše ani dopichem a Booker, autor 41 bodů, zahodil i volnou střelu, když už byl pod časovým tlakem závěrečné sirény. "Měli jsme dobré střely, ale prostě jsme je neproměnili," litoval kouč Phoenixu Monty Williams.

Doma nečekaně zaváhalo i Milwaukee, přestože se mohlo opřít o 40 bodů Janise Adetokunba. Jenže na straně Lakers má skvělou formu Davis a řeckou hvězdu přestřílel o čtyři body. Vytvořil si tak nové maximum sezony. Navíc měl podporu LeBrona Jamese, který zapsal 28 bodů, 8 doskoků a 11 asistencí. Celkem už má James 10.144 asistencí a dostal se na šesté místo historických tabulek před Magica Johnsona.

"Znamená to pro mě hodně, protože moc dobře vím, jaký význam měl Magic pro Lakers. Moc si toho vážím," řekl James. "Moc jsme jim to usnadnili. Hrozně moc. Nechali jsme je bydlet pod naším košem. Takhle hrát opravdu nemůžeme," zlobil se Adetokunbo.

Jaylen Brown sice trojkou dvě minuty před koncem a celkem 37 body vybojoval pro Boston prodloužení, ale Celtics podlehli Miami 116:120. Postrádali totiž větší podporu od druhého lídra Jaysona Tatuma, který dal jen 14 bodů. Pomohl k tomu i návrat po zranění hvězdy Heat Jimmyho Butlera, který předváděl, jak dobrým je obráncem. K tomu měl i 25 bodů a 15 doskoků. A Bam Adebayo přidal 28 bodů a Tyler Herro 26.

Obhájci titulu Golden State Warriors zvítězili 119:111 nad Chicagem i díky Jordanovi Pooleovi, který z lavičky trefil sedm trojek a dal 30 bodů. Klay Thompson přidal 26 bodů a Stephen Curry 19 bodů.

Výsledky NBA

Atlanta - Denver 117:109 (za domácí Krejčí 2 body, 3 asistence, 2 doskoky), Boston - Miami 116:120 po prodl., Brooklyn - Toronto 114:105, Charlotte - Washington 117:116, Cleveland - Orlando 107:96, Golden State - Chicago 119:111, Memphis - Philadelphia 117:109, Milwaukee - LA Lakers 129:133, Phoenix - Houston 121:122, San Antonio - New Orleans 99:117, Utah - Indiana 139:119.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 23 18 5 78,3 2. Brooklyn 24 13 11 54,2 3. Philadelphia 23 12 11 52,2 4. Toronto 22 11 11 50,0 5. New York 22 10 12 45,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 21 15 6 71,4 2. Cleveland 23 15 8 65,2 3. Indiana 22 12 10 54,5 4. Chicago 22 9 13 40,9 5. Detroit 24 6 18 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 23 13 10 56,5 2. Miami 23 11 12 47,8 Washington 23 11 12 47,8 4. Charlotte 22 7 15 31,8 5. Orlando 23 5 18 21,7

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. New Orleans 22 14 8 63,6 2. Memphis 22 13 9 59,1 3. Dallas 21 10 11 47,6 4. Houston 22 6 16 27,3 5. San Antonio 23 6 17 26,1

Severozápadní divize:

1. Denver 22 14 8 63,6 2. Utah 25 14 11 56,0 3. Minnesota 22 11 11 50,0 Portland 22 11 11 50,0 5. Oklahoma City 22 9 13 40,9

Pacifická divize:

1. Phoenix 22 15 7 68,2 2. LA Clippers 23 13 10 56,5 3. Sacramento 20 11 9 55,0 4. Golden State 23 12 11 52,2 5. LA Lakers 21 9 12 42,9